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去年超過萬人死於肝病 雙和醫院16日辦免費肝篩及講座

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
衛福部立雙和醫院。圖／衛福部立雙和醫院提供
衛福部立雙和醫院。圖／衛福部立雙和醫院提供

台灣每40分鐘就有一人死於肝病，因此肝病可稱為「國病」之一，為喚起國人的重視，衛福部立雙和醫院將於16日舉辦免費肝病抽血篩檢活動，並舉辦「守護小心肝」健康講座活動，讓大家了解身體狀況，也學習相關預防衛教知識。

據衛福部統計，去年有超過1萬2000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，肝癌也位居癌症死因第二位，其中有8成源自於B型、C型肝炎。雙和醫院指出，從肝炎、肝硬化到肝癌的「肝病三部曲」其實跟民眾的輕忽心態有很大的關聯。

雙和醫院消化內科主任陳明堯醫師表示，肝病的治療並不複雜與困難，定期回診搭配口服新藥，加上維持良好生活作息與飲食習慣，就能有不錯的成果，但關鍵在於民眾輕忽、不重視的心態。

加上近來受疫情影響，對肝病的回診或相關諮詢都明顯降低，錯失及早發現及早治療的大好機會，而一連串的疏忽與輕視，也讓人生從彩色變成黑白。

陳明堯醫師指出，肝臟因沒有痛覺神經，號稱沉默的器官，只有主動進行篩檢才能發現問題，若民眾等到有明顯症狀出現，病情多半已進入嚴重的階段，千萬不要因為「身體沒有什麼症狀」就認為無所謂。

據國民健康署調查，在已知自己有B型或C型肝炎中，仍有超過三成的受訪者未進一步就醫，其中近七成認為身體無大礙應該不需要（67.8%）、忘記就醫（17.8%）則占比近兩成、其餘原因則是沒有時間（8.3%）以及不知道應該要去看醫師（4%）。

雙和醫院表示，為配合國家2025年消除C肝計畫及向大眾宣導正確認識肝病，雙和醫院將在11月16日下午2時，於第一醫療大樓大廳有免費肝病抽血篩檢活動，並舉辦「守護小心肝」健康講座活動，邀請陳明堯、醫師林聖才及胡炳任分享肝炎、肝癌及肝病篩檢等衛教知識。醫院也提醒，本次肝病抽血篩檢活動名額限300名，下午1時30分就發放號碼牌，請民眾記得攜帶健保卡。

為喚起國人的重視，衛福部立雙和醫院將於16日舉辦免費肝病抽血篩檢活動，並舉辦「守護小心肝」健康講座活動。圖／衛福部立雙和醫院提供
為喚起國人的重視，衛福部立雙和醫院將於16日舉辦免費肝病抽血篩檢活動，並舉辦「守護小心肝」健康講座活動。圖／衛福部立雙和醫院提供

肝病 肝炎 肝癌

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