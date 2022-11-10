明天「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

明天是111年11月11日，因有「7個1」被稱是千年一遇，民俗專家廖大乙更表示，古時「一」代表有始有終、包羅萬象，靈動力強，而明天不僅7個1，上午和午夜11時11分11秒更有「13個1」，民眾可把握兩個時間點間祈求轉運。

廖大乙指出，明天被形容是千年一遇的「7個1」，實際上，明天的上午和午夜11時11分11秒，更多達「13個1」，而「1」是個具特殊意義的數字，古時「一」不僅代表最大，更帶有千變萬化、有始有終、包羅萬象的數字，也象徵重新開始。

此外，最早的宗教信仰崇尚自然，所以廟宇還沒有供奉神像金身時，有些廟宇就拜「一」字，像是副總統賴清德曾多次前往參拜的台灣首廟天壇天公廟，其正殿中央就掛著「一」字匾額，足見「1」的特殊，而有「13個1」則更為罕見特別。

廖大乙說，「1」除了意義特殊，靈動力也很強，加上明天將有「13個1」，對照東方有12個天干地支及12生肖，1年有12個月、1天有12個時辰，因此出現的第13個「1」象徵「重新開始」，因此若想改變磁場、轉運就要好好把握明天。

而明天有「13個1」的時間點為上午和午夜11時11分11秒，民眾在這2個時間點間的時段，也就是12小時內，有民俗信仰可去天公廟參拜，沒民俗信仰或沒時間去，就在屋外雙手合十向天祈求，讓工作、感情或健康等磁場或運勢變好。

如果想要更吉祥開運，廖大乙表示，不論是去天公廟或向天祈求，可準備帶殼龍眼乾和橘子，誠心向天參拜，拜完剝殼吃掉代表五行的5顆龍眼乾，也剝皮吃顆橘子，並分享給親友，帶有脫殼轉運之意；也能準備香蕉、鳳梨、柿子、哈蜜瓜等水果來拜，帶有招旺、事事圓滿等寓意。

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