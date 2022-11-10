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長榮航空獲國際肯定 奪全球五星級航空獎

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
航空乘客體驗協會APEX 今在新加坡舉行頒獎典禮，長榮航空榮獲2023「全球五星級航空公司」大獎，由長榮航空新加坡分公司總主任劉玫吟(左)出席領獎。圖／長榮提供
航空乘客體驗協會APEX 今在新加坡舉行頒獎典禮，長榮航空榮獲2023「全球五星級航空公司」大獎，由長榮航空新加坡分公司總主任劉玫吟(左)出席領獎。圖／長榮提供

航空乘客體驗協會(APEX）和與FTE (Future Travel Experience)今天在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮，其中長榮航空榮獲2023「全球五星級航空公司」 (Five Star Global Airlines) 的指標性獎項，其他入選的還包括新加坡航空、全日空、加拿大航空及聯合航空等國際知名航空公司。

APEX及FTE舉辦之博覽會為亞洲最大規模的航空盛會，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容有亞太地區航空業界、服務商最具創新性的解決方案平台，以及航空業界最新產品和概念，並提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之利器。

APEX此次舉辦的乘客評選大獎(Passenger Choice Awards)及協會認證(Official Airline Ratings)，以全球及區域等類別，針對全球近600家航空公司、超過100萬個航班的旅客做評比，項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等進行問卷調查，並將結果提供給專業的外部審核公司進行查驗。

長榮航空表示，這次再次獲獎，非常感謝全球旅客的支持，疫情這兩年也未曾停下腳步，為減少接觸、加快效率，不斷推陳出新，打造「e化新旅行」的全新概念，陸續推出預約自助報到、EVA e-Library、預付超額行李、自助行李託運等服務。日前也開闢台北-米蘭和台北-慕尼黑兩條新航線，成為台灣飛航歐洲航點最多的航空公司，提供旅客往返歐洲更便利的服務。

長榮航空除了獲得APEX頒發的獎項外，今年分別獲得AirlineRatings.com評選為「全球二十大最安全航空公司」-第9名、「全球二十大最佳航空公司」第8名。

長榮 新加坡航空

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