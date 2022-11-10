通膨讓經濟大變動 禧年研討會引出路

以聖經的高度和全球治理的危機觀照通膨！禧年基金會將於12日舉辦《抗衡通膨》研討會，邀請到前新加坡霸菱亞太基金合夥人雷倩博士、農業關懷使命團理事長馮騰永博士等人以聖經觀點分享如何因應通膨。馮騰永將分享通膨是反思經濟不公義的機會，可以永續農業因應；雷倩則會以宏觀視野分析國際經濟挑戰，並提出國家治理新方針。

近年由於全球失衡與通貨膨脹，新世局面臨金融挑戰，通膨和蕭條瞬間反轉，社會大眾及牧者身處其中，牧會帶領上亦面臨許多新課題。本月12日（周六）上午9:00-12:00，禧年基金會將在台北市汀州路中華福音神學院六樓禮堂，針對當前時勢，以「抗衡通膨」為主題，進行主講及研討。

農業、政經檢視通膨

大會由元大期貨獨立董事黃乃寬主持，講者有雷倩（21Century新世局的金融挑戰）、禧年基金會執行董事胡業民（通膨蕭條一線間）、馮騰永（末日糧倉—失職又失能的管家？）、華神教會歷史與神學教授周學信（通膨的神學省思）和中華信義神學院專任教師陳冠賢（停滯蕭條中的靈性挑戰）等主講及回應。

其中，馮騰永將會從永續農業的角度探討通膨，他認為人類生活出現嚴重的本末倒置，展現「重經濟、輕生態」的無知，他建議教會要儘速鄉村化因應。雷倩則提出投資不同的發展路徑、創造新型的就業機會等觀察，她也建議國家應堅持公平、正義的社會價值，以建立富裕後的公民社會，完成價值重建與福祉分配。

實體與線上並行

禧年基金會表示，希望在經濟大變動時刻，引導所有同道，看見出路。研討會將實體及線上同時進行，實體現場參與者將即致贈禧年新書《疫情經濟—全球化、倫理與出路》乙冊。

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