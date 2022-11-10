家有毛孩打掃好苦惱 Dyson無線吸塵器搞定寵物毛髮清潔問題

根據調查指出，眾多寵物毛髮清潔問題中，以「櫥櫃溝縫間死角難以清潔」為飼主們最困擾的痛點，超過半數（56.6%）飼主在清理家中毛寶貝掉落的毛髮時都經歷過這樣的難處，其次包括「毛量太多、飄起時難以清掃」、「布織品上難以清除」都讓飼主困擾不已。

型男寵物美容師嘉育推薦使用全新升級Dyson V12 Detect Slim™ Absolute無線吸塵器及寵物毛髮清潔工具組，輕鬆搞定寵物毛髮與家中環境清潔。 圖／Dyson提供

「型男爸爸到府寵物美容」的創辦人嘉育分享，寵物跟人一樣會一直掉毛，在換季時刻尤其明顯，如果是長毛犬或貓咪，如果不經常梳毛，更是容易產生毛髮打結、爬滿壁蝨和藏匿跳蚤等問題，且毛結處也可能藏有病菌及過敏原，不僅對寵物的皮膚不好、新長出來的毛不健康之外，若是飼主有過敏體質，寵物毛髮上藏匿的花粉、皮屑、塵蟎等過敏原，也會對人類健康產生影響。

「無纏結錐形吸頭」能快速將毛髮捲起並直接吸入集塵筒，小巧易使用於沙發、床寢等空間，無纏結不怕毛髮纏繞。 圖／Dyson提供

嘉育建議，飼養長毛犬貓一定要天天梳毛，並且固定在同一個方便清理的範圍內，方便梳毛完盡快把周邊環境清乾淨，使用吸塵器隨手清潔最方便，若能全天候搭配空氣清淨機過濾看不到的微塵會更好。寵物外出放風返家，也要立刻清潔腳部、甚至連肚子都要清潔，維持寵物衛生對家中環境整潔也有幫助。

針對寵物清潔，許多家庭會選擇使用掃地機器人，但對飼主來說，角落、縫隙、物體表面飛散的細微毛髮仍需要手持吸塵器才能加強處理。選擇清潔工具時，嘉育會挑選吸力強大又穩定、耐用度有保障的產品，針對寵物毛髮的特性，具備縫隙清潔、無纏結科技，甚至是專為寵物毛髮梳理設計的吸頭，更是大大加分。

全新「寵物毛梳吸頭」設有364個毛梳，以35°的刷毛角度為寵物梳理鬆散毛髮。 圖／Dyson提供

全新升級寵物毛髮清潔新配件 毛再多也不怕為了體貼養寵家庭，Dyson全新推出「寵物毛髮清潔工具組」，可快速梳理寵物鬆散的毛髮、去除寵物皮屑和微粒。其中「寵物毛梳吸頭」設有364個毛梳，以35°的刷毛角度為寵物梳理鬆散毛髮，最棒的是，可以直接將吸頭連接吸塵器主機，梳毛的時候毛髮、皮屑、粉塵就會直接被吸入吸塵器。嘉育使用後大讚「使用寵物毛梳吸頭幫毛孩梳毛超方便快速，且梳完不用另外清潔現場環境，超級方便，如果對家中清潔標準較高，一定要入手。」

直接將「寵物毛梳吸頭」連接吸塵器主機，梳毛的同時毛髮、皮屑、粉塵就會直接會被吸入吸塵器。 圖／Dyson提供

而最適合搭配使用的，當然是全面升級至HEPA過濾系統的升級版Dyson V12 Detect Slim™ Absolute無線吸塵器，配備大受好評的無纏結科技包括智慧電動吸頭配備無纏結齒梳、無纏結錐形吸頭，不論地面或是沙發床寢清潔，都不怕寵物毛髮纏繞，大大減輕飼主打掃負擔。而全機密封HEPA過濾系統，可捕捉並鎖住99.97%小至0.1微米的顆粒物，包括眼睛看不見得寵物皮屑、微粒，容易隨空氣飄散的毛髮、過敏原，過濾同時排出潔淨空氣，有效預防空氣中的二次汙染。

「斜角縫隙吸頭」可精密旋轉22°，深入櫥櫃、沙發等各種狹窄縫隙，快速吸除死角內的毛髮與髒汙。 圖／Dyson提供

針對養寵家庭「溝縫間死角難以清潔」的問題，Dyson全新「斜角縫隙吸頭」也能解決櫥櫃、沙發等狹窄縫隙的清潔問題，可精密旋轉22°，可確保深入難以觸及的狹窄縫隙，輕鬆有效吸除死角內的毛髮與髒汙。而搭配的「無痕軟毛塵刷」，更為筆電或螢幕等細緻的物品表面提供無刮痕的清潔保護，特別適合處理細小容易揚起附著在物品表面的寵物毛髮。運用各式創新清潔科技與專為寵物貼心設計的全新吸頭，讓飼主更輕鬆打造健康寵物宅。