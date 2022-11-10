長榮航空獲國際肯定 APEX頒發2023全球五星級航空公司

長榮航空再獲國際肯定！航空乘客體驗協會（APEX, Airline Passenger Experience Association）與FTE（Future Travel Experience）今天（10日）在新加坡金沙國際會展中心舉行博覽會及頒獎典禮，長榮航空榮獲2023「全球五星級航空公司」（Five Star Global Airlines）的指標性獎項。長榮航空表示，非常感謝全球旅客的支持。

APEX及FTE舉辦之博覽會為亞洲最大規模的航空盛會，免費開放一般大眾及商務人士入場，展覽內容有亞太地區航空業界、服務商之最具創新性的解決方案平台，以及航空業界最新產品和概念，並提供航空公司和機場最佳服務、最符合經濟及營運效益之利器。

APEX此次舉辦的乘客評選大獎（Passenger Choice Awards）及協會認證（Official Airline Ratings），以全球及區域等類別，針對全球近600家航空公司、超過100萬個航班的旅客做評比，項目包含「客艙舒適度」、「客艙服務」、「機上餐飲」、「機上娛樂」和「機上網路」等進行問卷調查，並將結果提供給專業的外部審核公司進行查驗。

長榮航空表示，此次再次獲獎，真的非常感謝全球旅客的支持，長榮航空在疫情這兩年未曾停下腳步，為減少接觸、加快效率，推陳出新打造「e化新旅行」全新概念，陸續推出預約自助報到、EVA e-Library、預付超額行李、自助行李託運等服務。日前也開闢台北-米蘭和台北-慕尼黑兩條新航線，成為台灣飛航歐洲航點最多的航空公司，提供旅客往返歐洲更便利的服務。