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桃園6醫院提供肺癌高風險者免費低劑量電腦斷層篩檢

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛福部桃園醫院提供特定對象免費肺癌高風險族群低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，圖為醫院衛教宣導活動。圖／衛福部桃園醫院官網
衛福部桃園醫院提供特定對象免費肺癌高風險族群低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，圖為醫院衛教宣導活動。圖／衛福部桃園醫院官網

桃園市衛生局今天下午表示，國健署7月起提供特定對象免費肺癌高風險族群低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，衛生局11月加碼6家醫院前100名完成篩檢民眾，可獲得200元超商禮券，送完為止。

6家免費LDCT肺癌篩檢醫院，包括衛福部桃園醫院、林口長庚、中壢天晟醫院、聯新國際醫院、怡仁綜合醫院及中壢長榮醫院，目前都還有免費檢查名額，可就近預約篩檢，享健康拿好禮。

衛生局王文彥局長說，設籍桃園市且50至74歲男性、45至74歲女性其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者；50至74歲吸菸史達30年以上，如每日1包菸共抽30年，仍在吸菸或戒菸15年內的重度吸菸史者，可接受2年1次免費LDCT肺癌篩檢服務（有吸菸行為應同意戒菸服務），篩檢前不需要禁食或禁水，只要5分鐘時間就完成檢查，請把握機會踴躍參與。

衛生局 肺癌

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