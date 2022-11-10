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肺阻塞年奪5000條命 1分鐘爬30階自我檢測

中央社／ 台北10日電

40年老菸槍林姓男子因喘到無法呼吸就醫，發現嚴重肺阻塞，更兩度緊急插管與死神擦身。醫師提醒，「咳、痰、喘」症狀持續務必看診，民眾也可用1分鐘內爬30階方式自我檢測。

2019年世界衛生組織發布慢性阻塞性肺病（COPD）為全球十大死因第3名，在台灣更是長年在國人十大死因榜上有名，根據衛生福利部統計，每年因COPD死亡人數將近5000人。

衛福部國民健康署長吳昭軍今天在活動中指出，國人十大死因超過半數為慢性病，其致病成因多與個人生活習慣與健康行為有關，其中，菸害就是最具代表性的健康危害之一。

吳昭軍說，菸草燃燒會產生大量有害物質，進而引發氣管、肺組織、肺血管病變，不僅會增加罹患肺阻塞的風險，也會加速肺阻塞病患的疾病嚴重度，戒菸有助於減緩肺阻塞疾病惡化並減少50%死亡率，呼籲民眾應遠離菸害。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，肺阻塞好發於40歲以上族群，且其中有很高比率的病患是因吸菸所致，但令人擔憂的是，此族群常自覺「咳、痰、喘」是老症頭。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，王鶴健表示，肺阻塞（COPD）典型症狀「咳、痰、喘」，近期臨床觀察發現，不少民眾誤認是長新冠後遺症，至門診求助才意外確診為肺阻塞，但這時肺功能通常多已嚴重受損。

王鶴健說，如有「咳、痰、喘」症狀持續達3週以上，應尋求專業診療，一般民眾在家可運用「一分鐘登階」做自我檢測，若無法於1分鐘內爬30階，建議儘快前往胸腔內科等相關科別做進一步檢查。

台灣胸腔暨重症加護醫學會今年最新針對40歲以上民眾進行「肺部健康觀念」調查，回收到的1137份問券顯示，吸菸族群（菸齡平均17.8包-年）逾8成不認識肺阻塞、近7成出現咳、痰、喘或呼吸不順暢超過3週以上，卻僅有2成民眾就醫。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務組委員醫師蘇茂昌指出，前2名未就醫原因分別為「症狀沒很嚴重，沒有影響日常生活（76.8%）」、「抽菸本來就容易會有這些症狀（45.8%）」，突顯民眾對自身肺部情況抱持低重視高輕忽的態度。

王鶴健表示，及早診斷儘早治療是減緩肺阻塞惡化的關鍵，學會響應2022世界肺阻塞日主題Your Lungsfor Life，自今年起首度訂定每年11月為「肺功能檢測月」，呼籲全民皆應培養正確的肺部保健觀念，並鼓勵高危險族群每年追蹤肺功能。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

慢性病

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