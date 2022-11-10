八仙山遊客中心改裝 臨時服務區搭「風格露營」好Chill

林務局東勢林區管理處今起辦理八仙山國家森林遊樂區遊客中心展示更新工作，進行休館，預計明年農曆年前開放。館外搭起臨時服務區，走時下流行的「風格露營」，外面旗幟寫著「八仙祕密基地」，遊客直呼超Chill。

東勢林管處表示，八仙山國家森林遊樂區鄰近谷關風景區，為中部地區易親近的生態旅遊地，將運用國產木竹材進行遊客中心展示區更新，融合遊樂區內資源特色及人文歷史，規劃友善、永續、生態等展示主題，並改善服務動線，及提供更舒適的空間。

東勢林管處指出，為維持遊客中心服務項目正常運作，已在遊客中心外搭設臨時服務區，為讓臨時服務區在空間景觀及視覺元素的串連下，貼近自然、融入環境，運用「風格露營」手法，搭設大型隧道帳，擺設野營家具，營造滿滿戶外風格，讓臨時服務區與周圍森林自然景觀有著更直接的關係，連工作人員進入臨時服務區後，都忍不住驚嘆，「感覺都來了！」。