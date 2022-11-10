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中研院「去碳燃氫」展成果 盼創造綠電助減碳

聯合報／ 記者林奐成／台北即時報導
中研院物理研究所資深研究員陳洋元。記者林奐成／攝影
中研院物理研究所資深研究員陳洋元。記者林奐成／攝影

化石燃料「能源危機」蔓延，綠色新能源的開發成當務之急。中研院院長廖俊智年初提出新能源「三箭」，包括「去碳燃氫」、地熱能及洋流能皆有初步成果，其中「去碳燃氫」研究團隊目標今年要將甲烷裂解50%，產生氫氣和固體碳（俗稱碳黑），以達到歐盟的綠能認定標準。據了解，中研院盼與產業界合作，已與綠能使用大戶及發電業初步洽談，盼技術能實用商轉。

中研院物理研究所資深研究員陳洋元表示，傳統天然氣發電會排放二氧化碳，而「去碳燃氫」先將甲烷裂解為氫氣和碳黑，接著燃燒氫氣發電，過程不排碳，能將天然氣「灰電」轉為綠電，每噸產生約4300度電力。目前研究團隊已成功將40%的甲烷裂解為氫氣和碳黑，最終目標百分百裂解。

他受訪時展示手中一大罐碳黑，強調去碳燃氫有三效益：協助達成2050淨零、扮演基載電力，以及產生具經濟價值的工業原料碳黑，可用於輪胎、電池與橡膠製品；台灣產業每年需要4萬噸碳黑，全球要1600萬噸，「此技術產生的碳黑可足夠台灣使用，多的可以賣到全球」。

陳洋元說，「去碳燃氫是用在發電廠，台電是最大潛在使用者」，例如可以在天然氣站裂解甲烷，再把氫氣送到發電廠，由台電發出綠電。

另一方面，主持地熱計畫的地球科學研究所研究員李建成表示，宜蘭三星鄉紅柴林地區有地熱能潛力，盼明年與中油合作鑽井探勘，了解儲熱層的溫度與範圍。中研院海洋能專題中心執行長吳朝榮說，東海岸擁有「黑潮」洋流能潛力，團隊正在台東外海勘查，預計2年內將100 kW渦輪發電機下水測試，中期目標盼望裝置容量達200 MW。

團隊 台電

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