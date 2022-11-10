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血壓飆高瀕臨腦中風 六旬男查遍竟與心肺血管無關

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說明許男的病情。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說明許男的病情。記者簡慧珍／攝影

入冬彰化縣日夜溫差大，65歲許姓男子服用最大劑量的降血壓藥，血壓始終維持「高檔」下不來，隨時可能大腦「爆血管」，就醫檢查發現竟是左腎動脈狹窄造成，跟心肺血管風馬牛不相干，經過手術撐開腎動脈血管，血壓已緩降。

衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說，民眾聽到心臟血管狹窄阻塞，就以為心肌梗塞就是急性心血管阻塞，其實別處血管也可能狹窄阻塞，只不過心血管比較細小，發生阻塞機率比較大，許姓男子除了心血管狹窄，連左腎動脈也狹窄，造成的高血壓稱為「腎血管性高血壓」。

許男有「三高」慢性病和心血管狹窄的冠心症病史，近半年血壓經常失控，服用最大耐受劑量的三合一血壓藥及乙型阻斷劑，收縮壓仍維持在220-240mmHg（收縮壓正常值低於120mmHg），降不下來，許男反覆檢查心肺心管都找不出原因，整天擔心「爆血管」，情緒不好進而影響健康。

許男到部立彰化醫院檢查，醫師研判最強藥物都無法讓血壓下降，一定有特殊原因，經血管攝影發現許男的左腎動脈狹窄，立刻安排進心導管室手術，放置腎動脈血管支架撐開血管讓血流順暢，血壓慢慢降低到收縮壓180mmHg以下，術後許男服用藥物使血壓逐漸恢復穩定。

王彥翔表示，許姓病人罹患糖尿病、高血脂和高血壓的慢性病，也有腎衰竭病史，還有冠心症並已置入心血管支架，過去半年血壓持續飆高，這種情況很危險，隨時可能腦中風，經檢查找出病灶，未來仍要注意注意腎動脈狹窄，因為曾發生心血管狹窄、阻塞或中風的患者，血管品質比較不好，發生腎動脈狹窄的機率當然也比一般人高。

王彥翔表示，高血壓分為原發性與次發性，臨床上原發性占9成，被認為和遺傳基因有關，次發性高血壓由其它病因引發，常見的有嗜鉻細胞瘤、甲狀腺疾病等，許姓病人的腎血管性高血壓主要是腎動脈粥狀動脈硬化造成狹窄，屬於次發性高血壓。

王彥翔提醒，如果規律服藥仍一直控制不好血壓，或血壓在藥物控制正常的情況下突然惡化，大概就是「次發性」高血壓，最好快速找出原因就有可能讓血壓回復到可控狀態，否則血壓持續飆高，隨時面臨著中風危機。

許姓男子接到手術撐開左腎血管，阻止大腦血管爆裂的危機。記者簡慧珍／攝影
許姓男子接到手術撐開左腎血管，阻止大腦血管爆裂的危機。記者簡慧珍／攝影

高血壓 腦中風

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