快訊

東華男大生騎車自摔傷重不治 一年前同日深夜同地點女大生也自撞亡

拍血月月全食奇景全歪掉！這張照片秒變天文版限制級照

陳時中說團隊沒和無良公關討論 徐巧芯再出示截圖狠打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唯一上榜！金車噶瑪蘭獲2022最受推崇威士忌品牌第7名

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
噶瑪蘭威士忌獲選為《Drinks International》發布的2022年全球最受推崇威士忌品牌第7名。圖／金車噶瑪蘭提供。。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
噶瑪蘭威士忌獲選為《Drinks International》發布的2022年全球最受推崇威士忌品牌第7名。圖／金車噶瑪蘭提供。。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

國際酒業權威雜誌《Drinks International》於10月底發布2022年度全球50大最受推崇威士忌品牌，金車噶瑪蘭從2021年的24名、晉升至全球第7名，更是台灣唯一上榜的威士忌品牌。金車噶瑪蘭秉持突破自我的信念，結合台灣亞熱帶氣候醞釀的出眾風味與優異品質，屢獲各大國際賽事肯定，目前已累積獲頒超過700面金牌，不斷為台灣威士忌歷史創下新紀錄。

此次榜單由來自世界各地的獨立威士忌專家進行評選，評審小組根據釀酒品質、酒款價格與品牌聲量，選出各自心中前十名威士忌品牌，被提名為第一名的品牌將獲得10分、第二名9分……以此類推，最後統計各品牌積分，並依分數高低進行排序。

金車噶瑪蘭威士忌在綜合評比中表現亮眼，最終獲評為全球第7名的肯定，《Drinks International》表示：「金車噶瑪蘭於全球各大競賽中擁有出色的成績，在盲飲評測中獲得眾多肯定，並以雪莉桶威士忌為極具代表的經典作品。近年來，金車噶瑪蘭已成為威士忌產業中備受關注的品牌之一。」給予金車噶瑪蘭高度讚賞與肯定。

源自一座百年酒廠的嚮往，夢想打造威士忌的新故鄉，金車噶瑪蘭誕生於台灣這座美麗之島，於2005年正式建廠，成為台灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，2008年推出台灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升至1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。

金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球六十多個國家及地區，並屢獲世界各大專業賽事肯定，累計獲頒超過700面金牌。未來，金車噶瑪蘭會繼續向前，持續將台灣的優質威士忌推向世界。

噶瑪蘭 品牌 金牌

延伸閱讀

首創「金繼」橡木桶 大摩築光大師系列No.1限量登場

全球限量71瓶！百富60年向傳奇人物大衛史都華致敬

皇家禮炮首次推出NFT獨家威士忌 27年單桶陳釀問世

魁列奇13年雅瑪邑桶過桶熟成 小批次限量上市

相關新聞

氣溫回升海岸出現濃霧 基隆港今早「封港」1小時45分

今天氣溫回升，基隆港上午受濃霧影響，基隆港務分公司上午7點45分宣布基隆港暫時停止船舶申請進出港，到了上午9點30分濃霧...

武陵傷人脫序獼猴失蹤 教授曝「我認識牠」會持續誘捕

武陵地區日前發生脫序獼猴傷人事件，原本事後將進行捕捉移除任務，但後來這隻脫序猴的身影，在武陵山莊消失了蹤跡，研究團隊仍在...

真難得 鄭明典：累積雨量圖幾乎空白

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，累積雨量圖幾乎空白，「真難得，好久不見」。的確是「幾乎」，不過仔細看，東北角、宜蘭和新北交...

終於宣布！IKEA開放辦公家具租賃服務 只限一地區企業

為了讓家具可以重複利用，IKEA希望能夠提升產品生命周期，之前曾與台北101、台灣電力公司合作，推出辦公室家具租賃服務，...

最考驗免疫力的冬天要來了 新冠、流感、RSV「三疫齊發」怎麼辦？

新冠疫情才趨緩，流感已經蠢蠢欲動，加上呼吸道融合病毒（RSV）攻城掠地，讓許多憂心的家長帶著孩子在急診等床住院。三疫共同發威的凜冬，怎麼度過？

把握晴朗好天氣 周日晚間北、東部轉陰雨

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨天開始華南雲系北抬減少，也受到高壓迴流的偏東風影響，除了西部晴朗外，連東部下半天也有陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。