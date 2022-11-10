唯一上榜！金車噶瑪蘭獲2022最受推崇威士忌品牌第7名

國際酒業權威雜誌《Drinks International》於10月底發布2022年度全球50大最受推崇威士忌品牌，金車噶瑪蘭從2021年的24名、晉升至全球第7名，更是台灣唯一上榜的威士忌品牌。金車噶瑪蘭秉持突破自我的信念，結合台灣亞熱帶氣候醞釀的出眾風味與優異品質，屢獲各大國際賽事肯定，目前已累積獲頒超過700面金牌，不斷為台灣威士忌歷史創下新紀錄。

此次榜單由來自世界各地的獨立威士忌專家進行評選，評審小組根據釀酒品質、酒款價格與品牌聲量，選出各自心中前十名威士忌品牌，被提名為第一名的品牌將獲得10分、第二名9分……以此類推，最後統計各品牌積分，並依分數高低進行排序。

金車噶瑪蘭威士忌在綜合評比中表現亮眼，最終獲評為全球第7名的肯定，《Drinks International》表示：「金車噶瑪蘭於全球各大競賽中擁有出色的成績，在盲飲評測中獲得眾多肯定，並以雪莉桶威士忌為極具代表的經典作品。近年來，金車噶瑪蘭已成為威士忌產業中備受關注的品牌之一。」給予金車噶瑪蘭高度讚賞與肯定。

源自一座百年酒廠的嚮往，夢想打造威士忌的新故鄉，金車噶瑪蘭誕生於台灣這座美麗之島，於2005年正式建廠，成為台灣第一座自行磨碎、糖化、發酵、蒸餾、熟成、調配的威士忌酒廠，2008年推出台灣首瓶自釀威士忌「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，歷經2016年擴廠，年產量躍升至1,000萬瓶，名列世界前十大麥芽威士忌酒廠之一。

金車噶瑪蘭秉持品質第一的信念，不斷突破創新，目前已銷往全球六十多個國家及地區，並屢獲世界各大專業賽事肯定，累計獲頒超過700面金牌。未來，金車噶瑪蘭會繼續向前，持續將台灣的優質威士忌推向世界。