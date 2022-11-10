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空氣清淨機用3年怨「沒效果」 她拆開一看超尷尬：有問題的人是我

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾發現家中的空氣清淨機開了三年，似乎都沒什麼效果，以為壞掉了，直到日前把機器拆開檢查，才發現是因為自己沒把包覆著濾網的塑膠袋拆掉。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」
有民眾發現家中的空氣清淨機開了三年，似乎都沒什麼效果，以為壞掉了，直到日前把機器拆開檢查，才發現是因為自己沒把包覆著濾網的塑膠袋拆掉。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館

隨著空汙問題越來越嚴重，不少家庭會選擇買台空氣清淨機放在家中，將室內空氣淨化，以免呼吸到髒空氣進而引發鼻子過敏。然而有民眾爆料家中的空氣清淨機開了三年，似乎都沒什麼效果，日前把機器拆開檢查，才發現問題出在自己身上，原來她當初少做了一件事情。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，家中有一台買了快三年的空氣清淨機，因為吹了沒什麼效果，一直以為它壞了，直到最近「才發現我沒有拆袋子，原來是在吹辛酸的」。從原PO貼出的照片可以發現，裡面的濾網一直被塑膠袋包覆著，難怪無法有效過濾室內空氣。

貼文一出，不少網友笑回「真好，用了三年還是一樣新」、「我也是，我五年」、「趕快打開我的來看看，好險沒袋子」、「三年都沒拆下來洗？」、「三年不換濾網，妳也是夠省了」、「不錯啦！你還覺得空氣清淨機沒效果，之前有人沒拆濾網還稱讚效果很好，都不過敏了」。

有人對於原PO的狀況感到不解，好奇說「最好三年才發現，感覺它壞了需要拆開來看，一般人一兩個月就感覺怪怪了」、「不是說半年得換濾網嗎？」。對此原PO回應自家的空氣清淨機只是買來偶爾吹，且以為濾網就是機體表面小小一片、看得見的東西。

有內行人在底下苦笑回應「你不是第一個，也不會是最後一個。之前在某家空氣清淨機當維修工程師時，經手這種天兵客戶沒有近千也有上百。連說明書都寫了第一次使用時，請去除濾網之包裝膜，都自動忽略掉了」、「還好我買的有專人來開箱，敎導使用方式，每年還會到府保養機器、換濾網和測空氣品質」。

有民眾發現家中的空氣清淨機開了三年，似乎都沒什麼效果，以為壞掉了，直到日前把機器拆開檢查，才發現是因為自己沒把包覆著濾網的塑膠袋拆掉。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」
有民眾發現家中的空氣清淨機開了三年，似乎都沒什麼效果，以為壞掉了，直到日前把機器拆開檢查，才發現是因為自己沒把包覆著濾網的塑膠袋拆掉。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館

空汙 空氣清淨機

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