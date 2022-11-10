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終於宣布！IKEA開放辦公家具租賃服務 只限一地區企業
為了讓家具可以重複利用，IKEA希望能夠提升產品生命周期，之前曾與台北101、台灣電力公司合作，推出辦公室家具租賃服務，還提供免費維修替換，而IKEA也正式宣布，將限額提供大台北地區的企業客戶申請「辦公家具租賃服務」，讓更多企業可以使用這項服務。
IKEA曾立下目標，希望2030年全面使用可再生、回收材料，以此原則設計產品，更能夠經過修繕、再利用，延長生命周期。之前2020年嘗試與台北101合作，打造全球第一個商業化家具租賃空間，今年則改造台灣電力公司的員工餐廳，提供家具服務。
經過嘗試，IKEA正式對外推出租賃服務，第一步先提供大台北地區企業客戶申請，採用月付服務模式，不用一次投入大筆資金，而租期最短24個月起，也可以彈性延長或提前終止，並提供全天候免費維修替換，包括損害維修、布套清潔與盤點等，讓員工可以在IKEA家具的美好風格中工作，也能提升企業資金使用的彈性。
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