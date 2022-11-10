終於宣布！IKEA開放辦公家具租賃服務 只限一地區企業

為了讓家具可以重複利用，IKEA希望能夠提升產品生命周期，之前曾與台北101、台灣電力公司合作，推出辦公室家具租賃服務，還提供免費維修替換，而IKEA也正式宣布，將限額提供大台北地區的企業客戶申請「辦公家具租賃服務」，讓更多企業可以使用這項服務。

IKEA曾立下目標，希望2030年全面使用可再生、回收材料，以此原則設計產品，更能夠經過修繕、再利用，延長生命周期。之前2020年嘗試與台北101合作，打造全球第一個商業化家具租賃空間，今年則改造台灣電力公司的員工餐廳，提供家具服務。