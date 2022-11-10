南投能高安東軍縱走路標優化 多虧這群幕後英雄
南投仁愛能高安東軍縱走是熱門登山路線，為減少迷途或發生山域事故，林務局南投林管處6年前陸續設置牌誌指標系統，但簡易指示牌仍稍嫌不足，今年與我國山岳協會合作，近期完成優化該路線自光被八表後的縱走路線34.3K標示系統。
南投林管處指出，台灣山域地形多變，登山路線錯綜複雜，根據消防署2015至2021年山域事故統計，逾4成案件通報原因為迷路及遲歸（失聯），占所有類型中最大宗，為降低山區相關意外事故發生，為此強化轄內山域的牌誌指標系統。
其中，能高安東軍縱走是熱門且具挑戰的登山路線，為提供登山客正確指標系統，減少意外事故，2016年起設置牌誌指標系統，啟用後深受好評，但因步道全長50公里，路狹陡坡多，且常有雨霧、下雪等氣候多變，簡易指示牌仍稍顯不足。
南投林管處表示，今年為此與中華民國山岳協會合作，由來自台北、桃園、屏東等地協會山友背著鐵鎚、標牌、布條等負重上山，優化能高安東軍自光被八表過後的縱走路線34.3公里標示系統，這群幕後英雄於前天（8日）完成相關設置。
而此次簡易標示系統使用反光材質，將能提高夜間或濃霧中的辨識，每100公尺有1面，每100公尺中若有易迷失叉路，會有防迷的空白反光標示牌，跟著標號順序走，降低迷途風險，如遇山域事件回報標號，救難人員可清楚得知求救地點。
但南投林管處仍提醒，能高安東軍山路況原始，有興趣挑戰的山友，務必注意自身安全上山前還是要先做好路線功課，評估自己的體力及當日的身體、天氣狀況，以及攜帶足夠的糧食飲水，穿著合適的服裝及頭燈雨具，且結伴上山為宜。
次外，深山地區行動通信訊號不佳，建議選擇攜帶通訊良好、具備自動位置回報或SOS求救通報功能的衛星通訊設備，如無線電示標（PLB）、衛星電話或inReach等，以確保個人自身安全，才是安全回家的上上之策。
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