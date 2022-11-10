國科會率團挺進德國MEDICA 醫流體、諭泰入圍全球12強

瞄準全球精準健康趨勢，並布局歐美關鍵市場，國科會首度率51隊聚焦精準健康、遠距照護等主題的台灣頂尖學研、新創及園區企業，前往全球規模最大的德國杜塞道夫醫療器材展（MEDICA），成立「台灣智慧醫療創新館」（Taiwan Smart Health），並投入大會舉辦的新創競賽（Start-up Competition）。

開展前夕已傳捷報，醫流體、諭泰生技兩組團隊一舉晉級全球12強總決選，將與各國頂尖團隊爭奪總冠軍，刷新國內智慧醫療新創紀錄。

國科會指出，隨著疫情緩和各國展會逐漸復甦，歷年在德國杜塞道夫舉辦的醫療器材展是全球醫材指標專業大展，疫情前2019年吸引68國、近6千家廠商參展、參觀人數超過12萬人次，今年已逾5千家參展商報名。

國科會表示，為了打響台灣生醫國際品牌，今年首度由整合竹科、中科及南科三大科學園區科研能量，籌組學研新創、園區企業等51隊代表團，於展中設立台灣智慧醫療創新館，聚焦精準健康、智慧醫療、遠距照護等趨勢主題，且第一次爭取到台灣專屬Showcase在大會代表性論壇MCHF（Medica Connected Healthcare Forum）曝光，讓我國團隊上台吸引全球投資人及重要廠商目光並力爭合作商機。

展會另一亮點為眾所矚目的新創競賽，全球共逾550家新創公司報名比拚醫療解決方案，國科會於展前邀請跨國大廠業師如默克（MERCK）、嬌生集團（Johnson & Johnson）以國際訓練營（Bootcamp）輔導台灣團隊。目前初步競賽名單揭曉，今年台灣51家團隊首度參賽即12家入選最終決賽，其中亞洲團隊僅3隊入圍我國已占2隊，諭泰生技、醫流體將代表台灣與各國團隊角逐冠軍。

國科會指出，諭泰生技、醫流體皆為國科會長期培養的學研新創。諭泰生技主要打造腫瘤微環境晶片，將微流體、類器官和生物反應器呈現在顯微鏡幻燈片大小的芯片上，可做為病人的替身在晶片上進行最佳癌症治療藥物組合測試，目前該產品已進行入量產及臨床試驗階段，以期能盡快進入市場服務病患。