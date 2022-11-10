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環團公布這縣市空品全台最慘 籲候選人提氣候與空汙治理政見

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環團認為，各縣市候選人，對於環保議題應更關注，提出更具體的治理方案。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供
環團認為，各縣市候選人，對於環保議題應更關注，提出更具體的治理方案。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供

選戰火熱，環團認為，各縣市候選人，對於環保議題應更關注，提出更具體的治理方案；台灣健康空氣行動聯盟今天公布最新各縣市PM2.5及臭氧超標天數統計，到今年10月底高雄大寮日均值15微克、空品不良天數189天，全台本島最慘。

環團台灣健康空氣行動聯盟今召開記者會表示，不良天數最多的前十慘測站，有九站在高屏地區；環團認為，空品惡化，且原本應該能源轉型，但實際上竟是增氣也增煤，目前正在進行縣市首長選舉，地方百里侯參選人應該對環境治理應該更積極。

環團發起「2022反空汙、要健康活動」，將在11月13日周日下午2點在高雄市政府前集會，邀請參選人發表氣候與空汙治理的政見，並簽署健康政策承諾。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠表示，即使在北台都會區，中壢不良天數76、桃園觀音73天、新北三重71、北市中山49天、萬華47天、基隆40天，也沒有足可保障國人呼吸權的健康空氣。

李建誠表示，政府進行能源轉型，要求煤轉氣，但實際上是增煤又增氣，今年度1月到8月和去年同期比較，增煤量達4.9%、增氣量6.2%，並沒有實質減煤，各縣市政府管轄的燃煤汽電共生裝置容量計4.3GW，多於民營電廠3GW，也超過台電燃煤機組11.6GW的三分之一，呼籲相關縣市首長候選人，都應承諾無煤城市並提出脫煤轉型的具體路徑。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，彰化有三項重大環境爭議，作為各縣市首長候選人資格考的必考題，訴求立即公告彰化芳苑大城潮間帶為國際級國家濕地；禁止在彰化海岸潮間帶、八卦山脈山坡地保安林及非國80航道內禁止開鹽化農地開發光電。

她表示，彰化離岸風電佔全台80%是不智之舉，應落實政策環評；她說，她的人生快接近一半的歲月是從事環境保護運動；回顧過去二十年來，看到台灣本島及彰化縣的整體的環境，遭受破壞的速度是越來越快速，而不是減速；呼籲把票投給真正關心氣候變遷、環保與健康的候選人，做個真正負責人的投票者。

環團認為，各縣市候選人，對於環保議題應更關注，提出更具體的治理方案。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供
環團認為，各縣市候選人，對於環保議題應更關注，提出更具體的治理方案。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供

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