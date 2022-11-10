馬太鞍溼地無障礙空間 助弱勢、長者暢遊園區
花蓮縣光豐地區農會在農委會水土保持局多年的輔導協助下，完成友善農村暖設計的最後一哩路-馬太鞍園區無障礙木棧道的修繕營造；水保局日前邀請黎明教養院帶領15名老人家和照顧者親訪馬太鞍園區，體驗馬太鞍濕地的自然生態與阿美族的原民文化。
黎明教養院同工邱子威表示，早就想來馬太鞍濕地，但就是不知道環境是否無礙友善？有機會讓老人家們好好透透氣，推著輪椅的社工們在水保局跟社區一起建置的濕地生態園區，通路無障礙、出入平坦大家就能夠好好地喘口氣。
弘道基金會執行長李若綺說，從產地到餐桌、從可讓手部不方便長輩一起操作的同心協力撒杜侖（阿美族擣小米麻糬）、原民風綠手指編織袋的手部復健治療，從自己的動手作到放到自己的嘴巴裡；農村樂齡友善暖設計在未來超高齡社會最大的價值。
統元旅行社總監蕭春櫻表示，老人家到農村，不僅身體得到了活動，緊閉的心門也跟著被打開了，這趟馬太鞍濕地生態體驗之旅充滿歡樂幸福的能量，樂遊農村無限商機。
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