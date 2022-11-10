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瞄準雙11商機 KKday推優惠 逾30家星級飯店最低25折起

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
KKday推出台北101觀景台高空跨年煙火星光夜派對，11月底前前早鳥價1800元。圖／KKday提供
KKday推出台北101觀景台高空跨年煙火星光夜派對，11月底前前早鳥價1800元。圖／KKday提供

看準雙11商機，旅遊電商平台KKday今宣布推出「雙11狂歡慶」活動，入住台北君品、台北老爺、新竹福華、桃園石門福華、亞都麗緻、高雄圓山及高雄洲際等星級飯店，房價優惠25折起外，還有跨年煙火、曙光專案，無論是台北101觀景台高空跨年煙火星光夜派對，還是龜山島海上看日出、太平山曙光團等全都有，11月底前下單還有優惠。

KKday表示，為延續國旅熱潮，這次和全台超過30間星級飯店合作，祭出雙11特惠，除房價優惠25折起外，另可享各大飯店雙11特贈禮遇如，其中像是高雄洲際酒店一泊二食雙人住宿9653元起，加價11元即可升等豪華經典大床港灣海景房，台北維多麗亞酒店跨年房雙人入住三天兩夜1萬4542元起，每人續住只要加價1111元。選擇雙11住宿方案還加碼贈111點KKday Points點數回饋，累積點數可於下次消費折抵。

除了雙11優惠外，KKday表示，即日起至12月4日止，推「周舟快閃特惠方案」，其中像是台南新開幕禧榕軒大飯店，加價11元再贈微醺套組，有獨家飲品2杯、輕食點心1份，雙人房售價3399元起（約32折起），台中麗寶賽車主題旅店T12 Hotel，加價11元贈送「麗寶樂園天空之夢摩天輪搭乘券」，雙人入住4686元起（約47折起），台北淡水蘊泉庄住宿一泊二食，售價7999元起（約3折起），加價1111元就可升等30坪的水舍套房。

此外，11月14日還將快閃開賣花蓮遠雄海洋公園雙人套票，只要1214元，相當於68折，限量300組。

KKday表示，為了迎接跨年，今年還推出台北玩瘋101跨年演唱會煙火秀奢華二日遊，不僅可以進入圓山飯店享用頂級國宴、密道導覽，晚上再到市府前演唱會與台上巨星一同狂歡，跨年倒數後還能入住台北五星喜來登酒店，每人只要8800元，11月底前刷VISA簽帳金融卡並輸入折扣碼「VISA2211」還可享85折。台北101觀景台高空跨年煙火星光夜派對，11月底前前早鳥價1800元。

跨完年就要迎日出，KKday表示，無論是搭船到龜山島迎接海上日出，還是合歡山、阿里山和太平山曙光團等全都有，部分商品11月底前下單還可優惠。

KKday表示，無論是搭船到龜山島迎接海上日出，還是合歡山、阿里山和太平山曙光團等全都有，部分商品11月底前下單還可優惠。圖／KKday提供
KKday表示，無論是搭船到龜山島迎接海上日出，還是合歡山、阿里山和太平山曙光團等全都有，部分商品11月底前下單還可優惠。圖／KKday提供

跨年 雙11 酒店

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