西半部擴散條件稍差汙染物累積 中部空品橘色提醒
根據環保署空氣品質監測網，10日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升；清晨及夜間中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。
宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南清晨至上午局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
11日環境風場持續為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升；清晨及夜間中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，雲嘉南清晨至上午局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
12日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升；清晨及夜間中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
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