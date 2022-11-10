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武陵傷人脫序獼猴失蹤 教授曝「我認識牠」會持續誘捕

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
研究團隊放置捕捉籠，希望捕捉武陵地區傷人脫序猴。圖／林良恭提供
研究團隊放置捕捉籠，希望捕捉武陵地區傷人脫序猴。圖／林良恭提供

武陵地區日前發生脫序獼猴傷人事件，原本事後將進行捕捉移除任務，但後來這隻脫序猴的身影，在武陵山莊消失了蹤跡，研究團隊仍在現場設置誘捕籠，希望可以捕捉到這隻傷人的脫序公猴。

武陵地區之前傳出獼猴傷人事件，遊客日前抵達武陵山莊停車場準備登山，還未下車就遭到台灣獼猴攻擊受傷；長期在武陵農場進行獼猴研究的東海大學生命科學系特聘教授林良恭表示，他認識這隻脫序猴， 在當地作亂已久，過去兩次圍捕失敗，這次傷人事件後，仍會進行圍捕。

林良恭說，事件發生後，因為當地工作人員的因獼猴傷人事件強力驅離，脫序猴在武陵山莊消失蹤影，也可能因此研究團隊上山的時間，牠四處流浪未返回。

他表示，事件發生後，仍多次與相關人士視訊會議，包括退輔會武陵農場場長、雪霸國家公園、富野度假村、台中市政府及東勢林區管理處，以及研究團隊，有充分討論如何解決人猴衝突的問題，明年1月起，也會有三名專職驅猴人員在武陵服勤。

林良恭說，但這隻脫序猴還是要抓的，目前在脫序猴過去常出沒的位置，現場放置捕捉籠，外放樹枝葉及廢棄垃圾桶偽裝，希望能誘捕這隻傷人脫序猴。

研究團隊放置捕捉籠，希望捕捉武陵地區傷人脫序猴。圖／林良恭提供
研究團隊放置捕捉籠，希望捕捉武陵地區傷人脫序猴。圖／林良恭提供
研究團隊放置捕捉籠，希望捕捉武陵地區傷人脫序猴。圖／林良恭提供
研究團隊放置捕捉籠，希望捕捉武陵地區傷人脫序猴。圖／林良恭提供

武陵農場 台灣獼猴 團隊

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