秋冬快閃 金萬消費滿300元 限期送4張野柳地質公園門票

觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處舉辦「秋冬快閃活動」，即日起在金山、萬里溫泉區合作店家消費滿300元，憑發票或收據就送4張野柳地質公園入場券，活動到11月20日或送完為止。

北觀處表示，熊好券的抽獎才剛落幕，沒抽到的人不要氣餒，「泡好湯送你看豪景」活動接棒登場。活動期間民眾只要在合作店家消費滿300元，可獲4張野柳地質公園入場券，與同行親朋好友來一段北海岸深度旅遊。

北觀處說，秋冬時節遊客來到金山萬里，除了泡湯，還可以接著前往野柳地質公園，造訪天然的地質教室，收集各式蕈狀岩、海蝕壺穴等奇岩怪石及女王頭合照，為自己的溫泉之旅增添回憶。

北觀處長陳美秀表示，金山萬里這幾年改變非常多，在環境設施上新增中角灣國際衝浪基地，基地內遊客中心設施完善，提供輕食及沖洗服務。這棟建築獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」肯定。

陳美秀說，野柳地質公園有奇石美景，是揚名國際的天然風景名勝地，步道以通用理念設計，順著引導路線，觀賞鬼斧神工的地質景色，是老少皆宜的遊憩景區。

北觀處與公路總局合作規劃自行車道，串連整條台2線，穿梭山海之間，享受騎遊樂趣，讓金山萬里成為更易親近及深入探索的旅遊區。今年溫泉區遊程善用在地亮點，推出結合金山知名財神廟的特有求財路線，符合年輕潮流的網美打卡路線，還有極具環保及教育內容的淨灘遊程。