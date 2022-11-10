快訊

烏俄戰爭的勞工困境：被市場經濟出賣的烏克蘭勞動者？

聯合報前進COP27現場／紅海直擊 彩色珊瑚礁陷白化危機

南市議員謝財旺服務處凌晨遭開槍 鐵門布滿近30個彈孔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋冬快閃 金萬消費滿300元 限期送4張野柳地質公園門票

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
北觀處舉辦「秋冬快閃活動」，在金山、萬里溫泉區合作店家消費滿300元，憑發票或收據就送4張野柳地質公園入場券，活動到11月20日或送完為止。圖／北觀處提供
北觀處舉辦「秋冬快閃活動」，在金山、萬里溫泉區合作店家消費滿300元，憑發票或收據就送4張野柳地質公園入場券，活動到11月20日或送完為止。圖／北觀處提供

觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處舉辦「秋冬快閃活動」，即日起在金山萬里溫泉區合作店家消費滿300元，憑發票或收據就送4張野柳地質公園入場券，活動到11月20日或送完為止。

北觀處表示，熊好券的抽獎才剛落幕，沒抽到的人不要氣餒，「泡好湯送你看豪景」活動接棒登場。活動期間民眾只要在合作店家消費滿300元，可獲4張野柳地質公園入場券，與同行親朋好友來一段北海岸深度旅遊。

北觀處說，秋冬時節遊客來到金山萬里，除了泡湯，還可以接著前往野柳地質公園，造訪天然的地質教室，收集各式蕈狀岩、海蝕壺穴等奇岩怪石及女王頭合照，為自己的溫泉之旅增添回憶。

北觀處長陳美秀表示，金山萬里這幾年改變非常多，在環境設施上新增中角灣國際衝浪基地，基地內遊客中心設施完善，提供輕食及沖洗服務。這棟建築獲國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」肯定。

陳美秀說，野柳地質公園有奇石美景，是揚名國際的天然風景名勝地，步道以通用理念設計，順著引導路線，觀賞鬼斧神工的地質景色，是老少皆宜的遊憩景區。

北觀處與公路總局合作規劃自行車道，串連整條台2線，穿梭山海之間，享受騎遊樂趣，讓金山萬里成為更易親近及深入探索的旅遊區。今年溫泉區遊程善用在地亮點，推出結合金山知名財神廟的特有求財路線，符合年輕潮流的網美打卡路線，還有極具環保及教育內容的淨灘遊程。

金山 萬里 野柳

延伸閱讀

女子開車被導航至金山田間小路 側翻水田驚魂

ITF國際旅展／皇冠海岸觀光圈閃亮登場 超值幸福包199元限量首賣

白沙灣遊客中心開幕濃縮周邊旅遊景點 9K影片環形劇場

台北旅展明登場 皇冠海岸觀光圈500元遊北海岸

相關新聞

真難得 鄭明典：累積雨量圖幾乎空白

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，累積雨量圖幾乎空白，「真難得，好久不見」。的確是「幾乎」，不過仔細看，東北角、宜蘭和新北交...

把握晴朗好天氣 周日晚間北、東部轉陰雨

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨天開始華南雲系北抬減少，也受到高壓迴流的偏東風影響，除了西部晴朗外，連東部下半天也有陽...

桃園以南晴朗 上看33度 吳德榮：周日晚東北風影響轉雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨因輻射冷卻效應，帶來偏低的氣溫及中部的局...

立委批公車無障礙險象多 交通部竟回應「不是我管的」

身心障礙者權益保障法15年沒有大修，今年終於要與時俱進，朝野立委提出多達近20個版本，並持續與社會對話。立法院今舉行「身...

氣象局：連3年反聖嬰 明年恢復正常

今年是太平洋迎來的第三年反聖嬰現象。中央氣象局簡任技正陳孟詩表示，連續三年反聖嬰現象不多，上次是一九九八年至二○○○年。...

企業老總分享人生哲學 出書「蹽溪過嶺」藏對女兒的愛

基隆市毅太企業總經理洪芳興編輯出書「蹽溪過嶺」，內容是分享給女兒及企業友人的人生體悟和閱讀心得，除了整理創業、經營理念供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。