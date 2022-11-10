真難得 鄭明典：累積雨量圖幾乎空白

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，累積雨量圖幾乎空白，「真難得，好久不見」。的確是「幾乎」，不過仔細看，東北角、宜蘭和新北交界處還有一點點顏色。看回波圖，其實東方海面還是滿滿回波，表示大氣並不是很穩定。

氣象局說，今天迎風面水氣稍增多，大台北、東半部雲量略增加，降雨機率提高，有零星降雨的機會，不過主要降雨是在基隆北海岸及宜花地區，降雨較明顯、雨勢也較大，特別是東北部地區可能有局部大雨發生。桃園以南大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，只有北部山區會有些零星雨。

溫度方面，早晚各地低溫為20至22度，感受稍涼，而白天高溫在東半部為27、28度，西半部則還是可以來到28至31度，局部溫度還會再更高一些，感受溫暖偏熱，中南部日夜溫差較大。夜晚、清晨容易出現局部霧或低雲影響能見度，行車交通特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧易上升；清晨及夜間中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，雲嘉南清晨至上午局部地區可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。