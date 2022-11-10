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把握晴朗好天氣 周日晚間北、東部轉陰雨

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
接下來到周末，各地氣溫都不會有太大的變化，白天普遍感受都比較熱，西部最高溫普遍都在30度以上，東部28至31度，而各地低溫約21至24度。本報資料照片
接下來到周末，各地氣溫都不會有太大的變化，白天普遍感受都比較熱，西部最高溫普遍都在30度以上，東部28至31度，而各地低溫約21至24度。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師林孝儒說，昨天開始華南雲系北抬減少，也受到高壓迴流的偏東風影響，除了西部晴朗外，連東部下半天也有陽光出現，各地氣溫都有明顯的回升，最高溫都有來到28至34度。

而昨天上半天降雨以東南部外海面發展的對流影響最大，因此降雨最多的地方則是蘭嶼達大雨等級，不過，林孝儒說，白天起隨著穩定的東風吹進，東半部因風向夾角發展的對流都有逐漸減弱些，近乎沒有什麼降雨了，延續到今早沒有什麼降雨累積。

今天還是會持續受到高壓迴流偏東風影響，西半部維持晴時多雲的天氣，僅午後山區有些零星陣雨。

林孝儒說，東半部則仍有一波水氣移入的影響機會，陸續有些短暫陣雨或局部有較大雨勢出現，記得出門還是要攜帶雨具。

林孝儒表示，周五至周日白天台灣附近持續為高壓迴流影響的天氣型態，且環境水氣將逐日更為減少，因此西部持續晴朗穩定以外，東半部降雨亦轉零星，也都將有陽光露臉。

他指出，接下來到周末，各地氣溫都不會有太大的變化，白天普遍感受都比較熱，西部最高溫普遍都在30度以上，東部28至31度，而各地低溫約21至24度，局部沿海空曠或近山平地區再低個1至3度，各地日夜溫差大。

林孝儒說，預期周日晚間將迎來一波東北季風影響，迎風面的北、東部又逐漸轉為陰雨的天氣持續至下周一、周二，由於強度不強，僅雲多又降雨，因此北、東部高溫下降幅度較大，低溫下降幅度則小，而背風面的中南部影響都不大，多可維持晴時多雲天氣且氣溫亦無顯著降溫，後續可以再觀察預報強度。

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