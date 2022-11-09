免疫療法抗癌新觀點 醫籲多管齊下把握「黃金治療期」

2021年國人國人十大死因中，癌症依舊蟬連榜首，至今40多載國人仍壟罩在癌症的威脅之中，目前有多種方式可治療癌症，除傳統化療、外科手術等。研究顯示，若搭配免疫細胞治療，癌症控制率可達9成，肝癌患者五年死亡率風險降低7成。專家表示，許多病患往往等到常規治療無效，才考慮免疫細胞治療，但其實會錯過治療黃金期。

陶聲洋防癌基金會董事長陳光耀指出，癌症標準化治療發展至今，仍缺乏兼具精準、副作用低且控制率佳的治療選擇，人體相容性高的免疫細胞應用在癌症治療上，近年來被認為是控制癌症的新契機。

台灣社區醫學會理事長、土城長庚醫院家醫科主治醫師謝瀛華說，免疫細胞中的T細胞就像人體內的軍隊，具有消滅癌細胞的功能，但 T細胞十分多元，其中記憶型T細胞對抗癌細胞效果最好；透過實驗室抽取、分離並進行培養後，提高T細胞數量與濃度，注射補充進入癌症病人體內，做為體內免疫細胞的援軍，直接提升患者抗癌能力。

陳光耀說，記憶型T細胞的免疫細胞治療已取得美國FDA肝癌孤兒藥資格審查，今年在台灣也獲得臨床研究資格，接軌美國在台對肝癌患者進行收案，目前已有6家院所簽約完成，並有7家院所衛福部已審查通過，進入到合約流程，預計將有13家醫院合作收案。

謝瀛華指出，2000年世界權威期刊《Lancet》就曾發表記憶型T細胞治療肝癌患者可降低4成復發風險，有助延長無復發存活期；韓國亦於2019年發表四期臨床治療研究指出，記憶型T細胞治療有助於肝癌患者降低5年死亡風險近7成。

醫療品質策進會董事、輔仁大學乳房外科醫師林水龍說，免疫細胞治療不僅可單獨使用，亦可搭配傳統治療合併使用；研究顯示，免疫細胞治療合併傳統化療，相較單純接受化學治療者，癌症控制率高達近9成，且整體存活期也增加4成，治療成效與記憶型T細胞的多寡高度相關。

板橋中興醫院內科醫師劉炳中表示，有一對同樣罹患頭頸癌的兄弟檔，病程都在第四期，哥哥在傳統治療上，加上了免疫細胞治療，從2019年患病至今，仍固定回診追蹤；弟弟則在術後治療半年後過世了，劉炳中感嘆，若弟弟也能嘗試免疫細胞治療，或許會有不同的命運。

劉炳中說，臨床上許多癌症患者接受常規、標靶或免疫藥物治療，一開始可能控制得不錯，但當藥效過了或腫瘤細胞產生抗藥性後，往往錯過了免疫細胞治療的黃金關鍵期：而特別是晚期癌症患者，因體內癌細胞已四處亂竄，往往需要多重療法並進，若等到常規治療無效，再考慮免疫細胞治療，其效果也容易大打折扣。

「我的爸爸、媽媽、哥哥、姐姐都是癌症病患。」劉炳中自己就是癌友家屬，他說，家人被發現罹患癌症時，病程都已經走到安寧治療介入的時候，因此他致力於尋找抵抗癌症的方式，細胞治療不應該只有在第四期，或傳統療法在一、二、三未能見效時才介入，應把握黃金治療期。