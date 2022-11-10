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京站週年慶總回饋高達26%!!全館3800送600再刷台灣Pay3800送400元

文／ 京站提供

京站時尚廣場「相揪Fun心逗陣玩」週年慶即將在11/16(三)-12/12(一)壓軸登場，逗陣相揪您的親朋好友一同買爆最殺的商品陣容及回饋！

圖／京站提供
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京站週年慶主打推出不同人數的歡聚旅行：2人、4人、1拖拉庫人，就是要盡情相揪Fun心逗陣玩！除了卡友抽獎，其它活動，包含全館線上、線下滿千送百、銀行禮、商品陣容，等通通都是超高回饋，就是要讓顧客相揪好友在本次週年慶都可以逛得開心，買得盡興，徹底解放封閉已久的心！

圖／京站提供
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全館線上、線下Q卡友限定
全館3800送600線下專屬刷台灣Pay3800送400元 總回饋率高達26%！
Q卡友限定首五日11/16(三)-11/20(日)全館3800送600(400商品贈券+200限定贈券)/ 3C家電單筆滿1萬再送500。全館線上/線下：當日全館滿3800送400(累贈)、3C家電單筆滿1萬送500(累贈)。回門禮：當日單筆滿1499元（第一波11/18(五)起好Q旅行鞋袋、第二波11/24(四)送好Q旅行六件組）；化妝品、內衣、香氛當日單櫃累計滿6000元，11/16(三)起送好Q自動直立傘乙把。

百貨獨家B1 Q小路LUSH 放鬆一刻禮盒，推薦價3550元，1116(三)-1119(六)不限金額消費贈精美小皂。 圖／京站提供
百貨獨家B1 Q小路LUSH 放鬆一刻禮盒，推薦價3550元，1116(三)-1119(六)不限金額消費贈精美小皂。 圖／京站提供

「相揪Fun心逗陣玩」卡友獨享滿額抽獎
11/16(三)-12/12(一)京站提供總價值超過66萬的抽獎内容，一人中獎多人同行！超過100名幸運兒能享受到與情人、家人、朋友相聚出遊狂歡！Q卡友拿當日消費發票，全館累計滿6000元即獲抽獎機會乙次(可累贈)。

1F Samsonite SBL PLUTUS II AP1 25吋，原價21000元，特價9800元，4.7折。 圖／京站提供
1F Samsonite SBL PLUTUS II AP1 25吋，原價21000元，特價9800元，4.7折。 圖／京站提供

2人同行，說走就走，結伴出行，享受無拘無束雙人浪漫氛圍
1.易遊網的訪東京絢麗鐵塔，5天4夜機加酒，價值60000元，共2組。
2.易遊網的大阪心齋橋點點燈海，5天4夜機加酒，價值60000元，共2組。
3.花蓮梯田山民宿，紅石房或金石房一日包棟，價值5000元，共5組。

4人組隊，快樂加倍，共享自在旅遊，家庭溫馨出遊趣
1.易遊網的沖繩石垣島滿天繁星，5天4夜機加酒，價值80000元，共2組。
2.理想大地渡假飯店的閣樓童話套房，價值24200元，共2組。
3.蝴蝶谷溫泉渡假村，鳳蝶溫泉別宿區尊爵4人房，價值19800元，共3組。
4.花蓮梯田山民宿，青石房或紋石房或白石房一日包棟，價值7000元，共3組。

1拖拉庫人，歡樂無限，獨享包棟之旅，派對放肆狂歡嗨整夜
1.花蓮北歐公爵民宿，一日包棟，價值14700元，6人/組，共2組；一日包棟，價值15500元，10人/組，共2組。
2.宜蘭FIKA飛卡民宿，標準一日包棟，價值12200元，13人/組，共5組。

B2 SUPERGA經典金屬光特別款，原價2380元，特價990元，4.2折。 圖／京站提供
B2 SUPERGA經典金屬光特別款，原價2380元，特價990元，4.2折。 圖／京站提供

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