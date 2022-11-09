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音樂會請求協助輪椅遭拒 郝明義：兩廳院改善SOP會更好

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
大塊文化董事長郝明義昨晚赴國家音樂廳聽音樂會，協助推輪椅的友人感到吃力，請服務人員幫忙，要求三次都遭拒。圖為資料照。圖 / 屏東縣政府提供
大塊文化董事長郝明義昨晚赴國家音樂廳聽音樂會，協助推輪椅的友人感到吃力，請服務人員幫忙，要求三次都遭拒。圖為資料照。圖 / 屏東縣政府提供

大塊文化董事長郝明義昨晚赴國家音樂廳聽音樂會，離開請服務人員協助推輪椅，卻三度遭拒、並得到「有規定不能幫輪椅客人。如果摔倒，我們負不起責任」回應，在臉書撰寫此事批評。他下午在臉書表示，感謝兩廳院迅速聯絡他並致歉，他認為兩廳院的無障礙硬體設施已經很好，「只是在工作SOP的軟體服務上如果能進一步改善，就會更好。」未來將繼續討論身障朋友可能會遇到的議題。

郝明義臉書如下

今天早上發了談音樂廳表演廳的貼文之後，感謝大家的關心及回應。兩劇院有聯絡我，還有電視台要訪問，我就以下文統一回覆。

——-

如我貼文所言，服務人員說了是他們的規定之後，就知道不是個人問題，而想了解工作SOP如何改善。

昨天我朋友幫我下階梯到第一排座位，而沒有選擇坐輪椅區，這是我們的抉擇。我完全沒有因而說表演廳的設施不夠無障礙，或有責任。

只是當我們下去之後發現沒法上來時，針對這種特殊情況還是應該有所回應，不該坐視不理。

其實那也只是最底下兩階之間有人幫一下就可以解決的事。

所以如果在制度方面，能針對類似意外或突發狀況，就「服務者與需要幫助者」之間建立雙方都有保障的SOP，那麼未來再有類似情況，就能避免放任無助，或者對立思考的情況。

這些年台北各處公共場所的無障礙空間或相關服務，需要改進之處還很多，有些是我寫了文章，甚至去寫了信也不回的。我相信我會碰上這種事，其他許多身障朋友也是，而他們發聲更難被注意。

而兩廳院的無障礙硬體設施已經很好，只是在工作SOP的軟體服務上如果能進一步改善，就會更好。

很感謝兩廳院已經迅速聯絡我。他們說致歉我也說不敢當。所以把這件事寫出來，是希望更多人共同注意、改善這些課題，在制度完善的道路上公開探討、共好。

也感謝媒體的關注。

因應這個啟發，我會找一個時間，匯整一些身障朋友還遇到的其他難處，再公開說明，也希望媒體屆時也能關注、報導。歡迎大家之後將遇到的狀況分享，一起思考。

我們一起努力前進！

兩廳院 輪椅 郝明義

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