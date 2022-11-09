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九合一選舉回家投票！高鐵再加開5班車 11日開放購票

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
因應九合一選舉疏運，台灣高鐵公司今宣布再加開5班次列車，11日凌晨零時起開放購票。本報資料照片
因應九合一選舉疏運，台灣高鐵公司今宣布再加開5班次列車，11日凌晨零時起開放購票。本報資料照片

1126九合一選舉倒數計時，台灣高鐵公司今宣布再加開5班次列車（南下3班、北上2班），周五（11日）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵公司表示，經檢視地方公職人員「九合一選舉」疏運期間，旅客訂位及運能調度狀況，決定再加開5班次列車（南下3班、北上2班），11日凌晨零時起開放購票。11月25日至28日疏運期間總計加開52班次列車（南下27班、北上25班），4天提供665班次列車的旅運服務。

高鐵說，選舉疏運期間，各車次列車均提供自由座服務，持定期票、回數票、悠遊聯名卡或一卡通聯名卡（均需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座。另為方便旅客提早規畫行程，高鐵公司已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新對號座熱銷車次，旅客可預先查詢。

高鐵表示，旅客可利用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購選舉疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，節省寶貴時間。

高鐵 九合一選舉

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