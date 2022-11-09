血海狸月+月掩天王星 南市天文館直播逾80萬人次觀看

昨天逢滿月，全台瘋看千年難得一見的「血海狸月&月掩天王星」天文奇觀。台南市南瀛天文館於廣場架設天文望遠鏡，辦理實體觀測活動，同時也透過於YouTube頻道進行直播，短短4小時便吸引超過40萬人次的點閱，加上其他引用直播畫面媒體，累計超過80萬人次觀看。

台南市教育局表示，月全食大約2至3年才發生一次，但這次又有月掩天王星的天文奇觀更為難得，下次要再看還需等2000多年後。南瀛天文館也提醒民眾，別錯過12月即將到來的「火星衝」及「雙子座流星雨」。

市長黃偉哲表示，昨天非假日，仍吸引超過1200人前往南瀛天文館，也有從新竹南下的天文同好，在現場拍攝難得一見的奇景，而上南瀛天文館YouTube頻道觀看直播的人次更突破40萬，許多民眾也紛紛PO上唯美的紅色月全食的美照，顯見大家對天文奇景的熱愛。

教育局長鄭新輝說，南瀛天文館是南台灣設備最完善也最適合觀星的場域，為提供民眾完整的天文畫面，除現場提供民眾望遠鏡觀測外，也在二寮同時架設觀測站，以捕捉最完整的畫面，透過直播解說、與民眾互動，讓天文觀測變得更有趣。