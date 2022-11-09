10歲童也患第二型糖尿病 糖友年增16萬超車新生兒

根據統計指出，台灣一年增加約16萬名糖尿病患者，已超過了2021年台灣新生兒出生數字。醫師表示，後天的第二型糖尿病出現年輕化趨勢，連十多歲小孩也成為糖尿病患者，當中與氣候變遷、飲食習慣息息相關，國人不可不慎。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，根據台灣糖尿病年鑑統計，我國每年增加約16萬名糖尿病新個案，已正式超車2021年新生兒出生數字。由於糖尿病早期症狀不明顯易被忽視，會引發如高血壓、高血脂，心臟病、腎衰竭及視網膜等併發症，且台灣步入高齡化、糖友年輕化且用藥遵從性較差，更拉長病情控制時間，讓疾病治療更困難。

目前國健署針對成人預防保健，提供40歲以上每3年一次、65歲以上每年一次的健康檢查補助，透過及早發現及早治療糖尿病，讓患者更有機會達到血糖控制目標，也可降低併發症風險。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟表示，以健保數據來看糖友接受治療者僅約180萬人，更有民眾不知道自己有糖尿病，且糖尿病結合其他共病比率相當高，長時間累積下若控制不好，對相關大小血管的傷害極大。以目前全國院所平均來看，不到7成患者規律回診，仍有成長空間。

同時也出現了年輕化的趨勢，陳宏麟表示，以前民眾大約四五十歲才回出現的糖尿病，因此要針對該年齡層特別關注；但近來年齡層開始下修，連十幾歲的孩童也成為第二型糖尿病的患者，已非先天性的第一型糖尿病，建議在高中職入學體檢時，審慎注意空腹血糖數值，若有多尿、體重驟降等典型症狀也要趕緊就醫，不要等到後期才介入，對身體的傷害恐過大。

「造成糖尿病年輕化的因子相當多元」，陳宏麟指出，氣候變遷下的空氣汙染是其一因素，民眾生活精緻化，吃食不像過往多為食物，而是食品居多，常飲手搖杯等等，都是高醣的攝取，再加上運動頻率、勞動狀況都不同以往，種種因素都讓血糖更不穩定。

黃建寧說，許多糖尿病患者擔心一旦吃藥就要吃一輩子，或打胰島素恐終身洗腎，這些錯誤觀念會造成延誤治療黃金時間。目前第二代胰島素可以穩定安全降血糖，適合年長或腎功能不全等脆弱族群使用；另外對於飯後血糖較難控制的病友，也有腸泌素複方針劑作為治療選擇。

「切勿抗拒胰島素治療」，陳宏麟說，胰島素治療雖滿百年，但仍是重要治療方式。健康飲食及預防和治療第二型糖尿病，除院所推動分級醫療共同照護外，現也邁入結合數位工具治療時代，也有透過藍芽胰島素傳輸及糖尿病App平台，即時傳輸病友用藥數據，方便醫療團隊判讀並進行醫病共同決策，幫助糖友達到個人化的精準控糖、降低併發症風險。