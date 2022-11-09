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玉山塔塔加今年紅葉開始綻放 台21線整修警籲小心慢行
秋末冬初，高海拔地區秋景繽紛，別有一番韻味，近年來新中橫塔塔加園區備受國人注意後，台21線公路、塔塔加步道的兩旁，都有美麗的紅榨槭的身影，高海拔低溫的催使下，也開始有紅葉的高山景觀，隨著遊客的增加，南投縣信義分局表示，新中橫公路及台18線自忠至塔塔加等路段，目前有多處路面及邊坡的施工，提醒用路人注意行車安全。
玉山國家公園表示，玉山塔塔加園區今年楓葉轉色較為零星，預估要到12月初，才會進入大量轉色期的賞楓高峰，包括新中橫沿線及塔塔加步道兩旁的變葉植物，以紅榨槭為主，尤其是在塔塔加遊客中心前的紅葉，由於地處海拔2600公尺，一般都會正常轉色，呈現通紅景象。
信義分局指出，南投水里玉山段新中橫公路景色優美，除了觀賞玉山群峰、阿里山山脈，這個季節處處可見變色的台灣紅槭，相當適合賞楓，尤其從塔塔加到自忠一帶更是充滿驚喜，但是由於道路施工，信義分局提醒出遊民眾，山區易起濃霧，行經施工路段小心慢行，除注意天氣變化並應掌握道路施工管制情形，讓行程安排更加安全順遂。
警方表示，最近工程路段分別有台21線水里至塔塔加及台18線塔塔加至石山路段，正進行多處邊坡及路面刨除加封施工，至11月30日止，施工期間採區段機動調撥車道方式，維持單線雙向管制通行，每逢周六、日及國定假日視需要實施，每日上午8時至12時，下午13時至17時止，視實際須要採20至30分鐘放行10分鐘實施交通管制，提醒用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新路況資訊，並配合現場交管人員指揮通行。
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