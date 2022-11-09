快訊

下午3時42分台東近海規模4.6地震 最大震度4級

遭爆與王少偉「約會過夜」 許藍方鬆口吐兩人關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山塔塔加今年紅葉開始綻放 台21線整修警籲小心慢行

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山塔塔加遊客中心前的紅榨槭隨著氣候逐漸轉涼，樹葉也開始變色轉紅。圖／玉管處提供
玉山塔塔加遊客中心前的紅榨槭隨著氣候逐漸轉涼，樹葉也開始變色轉紅。圖／玉管處提供

秋末冬初，高海拔地區秋景繽紛，別有一番韻味，近年來新中橫塔塔加園區備受國人注意後，台21線公路、塔塔加步道的兩旁，都有美麗的紅榨槭的身影，高海拔低溫的催使下，也開始有紅葉的高山景觀，隨著遊客的增加，南投縣信義分局表示，新中橫公路及台18線自忠至塔塔加等路段，目前有多處路面及邊坡的施工，提醒用路人注意行車安全。

玉山國家公園表示，玉山塔塔加園區今年楓葉轉色較為零星，預估要到12月初，才會進入大量轉色期的賞楓高峰，包括新中橫沿線及塔塔加步道兩旁的變葉植物，以紅榨槭為主，尤其是在塔塔加遊客中心前的紅葉，由於地處海拔2600公尺，一般都會正常轉色，呈現通紅景象。

信義分局指出，南投水里玉山段新中橫公路景色優美，除了觀賞玉山群峰、阿里山山脈，這個季節處處可見變色的台灣紅槭，相當適合賞楓，尤其從塔塔加到自忠一帶更是充滿驚喜，但是由於道路施工，信義分局提醒出遊民眾，山區易起濃霧，行經施工路段小心慢行，除注意天氣變化並應掌握道路施工管制情形，讓行程安排更加安全順遂。

警方表示，最近工程路段分別有台21線水里至塔塔加及台18線塔塔加至石山路段，正進行多處邊坡及路面刨除加封施工，至11月30日止，施工期間採區段機動調撥車道方式，維持單線雙向管制通行，每逢周六、日及國定假日視需要實施，每日上午8時至12時，下午13時至17時止，視實際須要採20至30分鐘放行10分鐘實施交通管制，提醒用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新路況資訊，並配合現場交管人員指揮通行。

玉山塔塔加遊客中心前的紅榨槭隨著氣候逐漸轉涼，樹葉也開始變色轉紅。圖／玉管處提供
玉山塔塔加遊客中心前的紅榨槭隨著氣候逐漸轉涼，樹葉也開始變色轉紅。圖／玉管處提供
玉山塔塔加遊客中心前的紅榨槭隨著氣候逐漸轉涼，樹葉也開始變色轉紅。圖／玉管處提供
玉山塔塔加遊客中心前的紅榨槭隨著氣候逐漸轉涼，樹葉也開始變色轉紅。圖／玉管處提供
玉山塔塔加遊憩區沿路的紅榨槭隨著氣候逐漸轉涼，樹葉也開始變色轉紅。圖／玉管處提供
玉山塔塔加遊憩區沿路的紅榨槭隨著氣候逐漸轉涼，樹葉也開始變色轉紅。圖／玉管處提供

中橫公路 玉山國家公園 南投

延伸閱讀

賞楓踏青泡溫泉！來去西日本紅葉名所「奧津溪」

影／台21線山區驚傳詐騙案棄屍 集集警偵搜未果明再繼續

穿越時空回到舊時代追楓紅！橫濱紅葉名勝「三溪園」11/23紅葉點燈

玉山公布讓登山人害羞的數據 山屋步道清出人為廢棄物

相關新聞

10歲童也患第二型糖尿病 糖友年增16萬超車新生兒

根據統計指出，台灣一年增加約16萬名糖尿病患者，已超過了2021年台灣新生兒出生數字。醫師表示，後天的第二型糖尿病出現年...

喊話有用！施景中PO文稱謝：睽違已久的空號 總算沒被佔住名額

台大婦產科醫師施景中，日前透過臉書反映醫院門診代掛風氣興盛，籲請那些代掛號公司，放過他的門診。施景中今日再於臉書感謝代掛公司，表示自己的門診總算出現「睽違已久的空號，總算沒有再被佔住名額了」。

農遊券4.0買600送600被搶光 陳吉仲：爭取經費再推5.0

農遊4.0上周五推出，限量9萬份，買600元送600元，幾乎等於半價，農遊券9萬份4天半被搶光；農委會主委陳吉仲今天表示...

北市熱情邀請歐洲旅客來台體驗「2023台灣燈會在台北」

隨著邊境政策鬆綁，國際交流日益頻繁，台北市政府觀光傳播局赴倫敦參加11月7日至9日世界旅遊交易會(World Trave...

桃機三航廈能源中心傳工區崩塌 機場公司澄清有違事實

桃園國際機場第三航站工程遭人爆料，傳出能源中心工區崩塌、營造廠疑似違法施工。機場公司表示「說法有違事實」，能源中心B區共...

北橫台7線路斷逾20天今搶通 明起每日放行兩時段

北橫公路台7線明池至百韜橋路段，上個月因連續強降雨造成多處路段坍方，路斷迄今逾20天，公路總局第四區養護工程處、獨立山工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。