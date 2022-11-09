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喊話有用！施景中PO文稱謝：睽違已久的空號 總算沒被佔住名額

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為許多想要看診的民眾一大清早就到台大醫院現場排隊搶掛號情景。報系資料照／記者鄭清元攝影
圖為許多想要看診的民眾一大清早就到台大醫院現場排隊搶掛號情景。報系資料照／記者鄭清元攝影

台大婦產科醫師施景中，日前透過臉書反映醫院門診代掛風氣興盛，籲請那些代掛號公司，放過他的門診。施景中今日再於臉書感謝代掛公司，表示自己的門診總算出現「睽違已久的空號，總算沒有再被佔住名額了」，他文末也祝福「從善如流的代掛公司」闔家平安。

施景中的臉書PO出在登高一呼後，總算扼阻代掛門診的風氣，他貼出門診預約表終於沒被佔住名額後，短短一小時已有逾4000人按讚。有網友留言：「施P喊話真有用！」、「教授登高一呼，造福民眾，功德無量！」、「太好了，可以把資源留給真正需要的人」。不少人都為再也不用凌晨或清晨在台大門口排隊等掛號而開心。

但也有人發現，儘管施景中的醫師門診是空出來的，仍然有許多醫師的門診仍是滿號，疑似是台大醫護同仁的網友表示，看過一名院內的婦產科醫師，「擺一杯咖啡就喝到下午兩點，很心疼」。

施景中 台大醫院

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