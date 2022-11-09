喊話有用！施景中PO文稱謝：睽違已久的空號 總算沒被佔住名額

台大婦產科醫師施景中，日前透過臉書反映醫院門診代掛風氣興盛，籲請那些代掛號公司，放過他的門診。施景中今日再於臉書感謝代掛公司，表示自己的門診總算出現「睽違已久的空號，總算沒有再被佔住名額了」，他文末也祝福「從善如流的代掛公司」闔家平安。

施景中的臉書PO出在登高一呼後，總算扼阻代掛門診的風氣，他貼出門診預約表終於沒被佔住名額後，短短一小時已有逾4000人按讚。有網友留言：「施P喊話真有用！」、「教授登高一呼，造福民眾，功德無量！」、「太好了，可以把資源留給真正需要的人」。不少人都為再也不用凌晨或清晨在台大門口排隊等掛號而開心。

但也有人發現，儘管施景中的醫師門診是空出來的，仍然有許多醫師的門診仍是滿號，疑似是台大醫護同仁的網友表示，看過一名院內的婦產科醫師，「擺一杯咖啡就喝到下午兩點，很心疼」。