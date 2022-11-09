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農遊券4.0買600送600被搶光 陳吉仲：爭取經費再推5.0

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（前排中）表示，這次農遊券效果非常好，會去找到預算，不排除再發農遊券5.0。記者彭宣雅／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
農委會主委陳吉仲（前排中）表示，這次農遊券效果非常好，會去找到預算，不排除再發農遊券5.0。記者彭宣雅／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農遊4.0上周五推出，限量9萬份，買600元送600元，幾乎等於半價，農遊券9萬份4天半被搶光；農委會主委陳吉仲今天表示，這次農遊券效果非常好，會去找到預算，不排除再發農遊券5.0。

陳吉仲今天參加霧峰區農會酒莊旗艦店開幕儀式表示，只要是可以行銷農產品機會，經費可以籌措到，就會推農遊券推5.0，盤點完才對外說明，這次的農遊券4.0，是納入受到輸中影響的12品項，未來其他台灣農產品都可以考慮，若消費有需要，也有爭取到經費，才會再來推5.0農遊券。

農遊券3.0遭立委批評成效不彰，原本預計要抽30萬張，但最後實際參與的人數僅抽3萬2185張，約十分之一，農委會水保局檢討後，發現「品項太少」、「誘因不足」，因此重新推出農遊券4.0「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼促銷活動。

農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計12種農漁物產，每份農遊券600元，單筆消費可累進計算，即單筆滿600元贈600元農遊券，滿1200元贈1200元農遊券，買越多送越多，9萬份搶購一空。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鳳梨釋迦 農委會 陳吉仲 農遊券

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