1年10萬公里跑遍花蓮偏鄉義診 王英偉獲醫療奉獻獎

花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉開拓偏鄉巡迴醫療模式定時定點看診，一年里程數超過10萬公里，更在26年前成立東部第一間安寧病房「心蓮病房」；任職國民健康署長期間，加強病人個別照護品質，推動安寧緩和照護，讓他今年榮獲榮獲花蓮縣第15屆醫療奉獻獎。

來自香港醫師世家的王英偉，1989年帶著妻子到花蓮慈濟醫院服務，創辦家庭醫學科，在花蓮服務近30年。花蓮縣醫師公會於6日舉辦醫師節慶祝大會，由縣長徐榛蔚頒獎，表揚王英偉醫師對東部地區醫療的貢獻。

由於花蓮縣幅員廣大，為提供偏遠地區更多的醫療服務，王英偉身兼醫師與司機，帶著護理師與慈濟志工，深入山區開啟「定時、定點、定人」義診與衛教服務；當時家醫科只有2名主治醫師，2人駕駛的醫療車，一年里程數超過10萬公里，幾乎跑遍了花蓮各角落。

1996年，王英偉籌設成立心蓮病房，積極推動「以病人為中心」的安寧療護，讓生命能從樂活走到善終，重視病人臨終心願。為幫病友圓夢，包括舉辦病房婚禮、畫展、詩展、影展，帶病人返回遠方的故居，甚至開啟「心蓮旅行社圓夢計畫」，帶著病人一圓家庭旅行夢。

在經濟部支持下，慈濟醫院結合雲端科技成立「讓病人安心回家」專案，王英偉帶領團隊打造「安寧居家整合性服務平台」，讓即使家在偏鄉的病人若有發燒、胸悶、氣喘、褥瘡傷口等問題時，家屬等照顧者能透過遠端視訊處理突發症狀。