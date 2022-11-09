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北橫台7線路斷逾20天今搶通 明起每日放行兩時段

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
台7線沿線上個月因雨坍方路斷，公路總局積極搶修，今天搶通便道後，明起每日放行兩時段。 圖／公路總局第四區養護工程處提供
台7線沿線上個月因雨坍方路斷，公路總局積極搶修，今天搶通便道後，明起每日放行兩時段。 圖／公路總局第四區養護工程處提供

北橫公路台7線明池至百韜橋路段，上個月因連續強降雨造成多處路段坍方，路斷迄今逾20天，公路總局第四區養護工程處、獨立山工務段調派大量機具與人員積極搶修，今天搶通便道後，明起每日放行兩時段，作為運補民生物資、搶修與公務需求等車輛通行。 

尼莎颱風環流、東北季風共伴影響，10月16日起為宜蘭地區帶來致災性大雨，台7線65公里至85.5公里（明池至百韜橋路段）沿線74.7公里、81.6公里、83公里、84.1公里，路基流失長達330公尺且多處邊坡坍方。

10月30日又有奈格颱風與東北季風共伴而來強降雨，台7線81.2公里的路基流失長約50公尺，81公里下邊坡大規模坍滑、約180公尺高，造成路面縱向裂縫約100公尺長共2處災情。

公路總局表示，第四區養護工程處、獨立山工務段經調派大量機具與人員搶修，災害路段今天可完成碎石級配路面施工滾壓。然而，近期災害路段持續受降雨影響，多處邊坡仍是不穩定狀態，後續修復再視天氣許可進行鋪設瀝青混凝土鋪面。

公路總局指出，考量山區雨勢影響及易起濃霧視線不佳，第一階段道路管制開放，以運補民生物資及搶修與公務需求等車輛通行，明天起每日放行兩時段，分別為早上7點30分至8點30分、下午3點至4點；如遇強降雨、濃霧無法監看邊坡等天候狀況不佳，或持續落石有擴災之虞時，不排除立即封閉道路。 

若有緊急或民生特殊需求，公路總局將協調加開放行時段，未來視工程復建狀況及邊坡抗災能力恢復情形，逐步解除相關管制措施。

公路總局搶修台7線災害路段，今天完成碎石級配路面施工滾壓，明起每日放行兩時段。圖／公路總局第四區養護工程處提供
公路總局搶修台7線災害路段，今天完成碎石級配路面施工滾壓，明起每日放行兩時段。圖／公路總局第四區養護工程處提供

尼莎颱風 東北季風 北橫

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