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華航再獲國際肯定 蟬連7年奪下APEX 五星航空獎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航七度榮獲APEX五星航空獎，美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟代表受獎。圖／華航提供
華航七度榮獲APEX五星航空獎，美洲地區處長兼洛杉磯分公司總經理鄭玉麟代表受獎。圖／華航提供

華航連續7年榮獲航空乘客體驗協會（APEX, Airline Passenger Experience Association）「國際航空公司評鑑」五星航空獎（2023 APEX Five Star Global Airline），該獎項按照座椅舒適度、客艙服務、餐飲、娛樂和Wi-Fi等5項標準，於知名旅遊網《TripIt》進行票選，由旅客評比近600家航空公司、超過100萬個航班，華航贏得國際旅客認可，脫穎而出。

華航表示，為全力迎接後疫情時代的客運商機，華航持續精進各項機上服務。2021年引進全新A321neo機隊，客艙設置滿足旅客防疫零接觸的細節需求，並首次在窄體客機選用廣體客機的全平躺豪華商務艙座椅，更為寬敞舒適，同時配置可調式加高活動隔板，保有隱私的同時兼顧防疫。

華航指出，華航A321neo客機設置業界最新一代機上影視娛樂系統，全機旅客都可在個人座位上盡情欣賞影音節目，經濟艙配有台灣最大13.3吋4K高畫質解析度螢幕。737-800客機也升級提供Fantasy Sky無線影音娛樂系統，旅客可透過個人智慧型產品，在高空享受各式多媒體影音串流服務。

華航也透露，所有機隊客艙皆可觀賞超過百部影片，還有25至30種遊戲娛樂的選擇；另有全新機上電子刊物「華航雲端書坊Dynasty Sky Reading」，全艙等旅客可預先無限下載上百種報章雜誌。A321neo、777及A350機隊皆提供高速無線網路Wi-Fi服務，重要訊息不漏接。

隨著客運逐漸復甦，華航除了提升硬體設備，全航線也端上新菜色，為支持本土農、漁民，大量網羅在地海陸食材，精進豪華商務艙/商務艙餐點，並首度推出充滿台灣味的滷味點心，大幅提升主菜品質；經濟艙則在西式餐點外，特選經典排骨飯在30,000英呎高空飄香。

華航也在國人最喜愛的日本航線安排驚喜甜點，飛往東京成田、大阪、名古屋、福岡航班的豪華商務艙/商務艙，11、12月限定推出素有甜點界香奈兒之稱的法朋烘焙甜點坊「栗子蒙布朗」，內餡以荔枝奶餡、香草香緹搭配，充滿香氣，滋味濃郁。

華航11、12月飛往東京成田、大阪、名古屋、福岡航班的豪華商務艙/商務艙，限定推出素有甜點界香奈兒之稱的法朋烘焙甜點坊「栗子蒙布朗」。圖／華航提供
華航11、12月飛往東京成田、大阪、名古屋、福岡航班的豪華商務艙/商務艙，限定推出素有甜點界香奈兒之稱的法朋烘焙甜點坊「栗子蒙布朗」。圖／華航提供

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