他用iPhone打LINE語音「無預警中斷」超困擾 過來人曝解方

LINE通訊軟體不斷推出新功能，日前也才更新大家「最困擾的功能」語音訊息服務，因此一直深受台灣民眾愛用。但有一名蘋果手機的愛用者在PTT上發文表示，說他iPhone 13 Pro用LINE語音時，會遇到無預警中斷的問題，想問大家是不是也遇到同樣的困擾，網友突破盲點齊回「砍掉重練」。

日前一名網友在PTT上以「iPhone 13 Pro用LINE語音無預警中斷」為題發文，原PO透露其實從上個版本號就發生了，本來以為更新會改善，結果沒有，用LINE的語音通話時，大概30~70秒左右會突然沒聲音，這時看手機畫面，左上角的綠色電話符號已經不見，桌面會是解鎖畫面，但通話的那個人要過五六秒才會顯示已結束通話，而且再撥通的話，對方會表示他到剛剛都還在講話，「還問我聽到哪裡了」，不管是接到耳邊聽還是用airpods接耳機聽都必定100%發生，但用「LINE」或「電話」在板上搜尋都沒看到類似的問題，原PO想了解原因為何？於是上網求解，問大家是不是也有同樣的問題發生。

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「我目前也是遇到同樣問題」、「常常發生，都改用電腦或iPad接聽就沒問題，但外出不方便」、「同樣狀況，整個賴刪掉重新安裝就沒有問題了」、「發生一樣問題，我昨天刪除快取之後就正常了」、「類似情況，沒聲音時WIFI會跳4G，直接用4G就沒事」、「有遇到+1，也是砍掉重裝就好了」、「line定期會這樣，砍掉重裝即可」。

有少數幾位網友表示「居然，我第一次遇到」、「換14pro的時候發生過，目前將LINE刪除重新安裝後沒」，不過也有人說「目前沒遇過」，不曾發生過這樣的狀況。