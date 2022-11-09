留下滿滿回憶 雪霸登頂登高紀念書11月25日全新改版

雪霸國家公園登頂、登高紀念書11月25日起將全新改版，透過手工繪圖呈園區特色地質景觀及珍稀野生動植物，並以「雪山圈谷」作為新版紀念書背景；新版紀念書將持續提供即時核發、郵寄核發等申辦管道，讓山友將造訪雪霸山岳的美好時光典藏留念。

雪霸國家公園管理處指出，雪霸國家公園位於雪山山脈最主要的一段，主要山峰由北至南包括大霸尖山、武陵四秀（品田山、池有山、桃山、喀拉業山）、雪山、志佳陽大山、大劍山、頭鷹山、大雪山等，3000公尺以上高山就有51座，名列台灣百岳共19座，吸引許多山友前來探訪。

為提供攀登園區百岳的山友將登頂後的榮耀與感動留下回憶，雪管處2005年起開辦雪山登頂、大霸尖山登高紀念書的製作服務，廣受山友好評；現行雪霸登頂、登高紀念書的背景圖樣自2016年採用至今已滿6年，為展現有別以往的設計風格，11月25日起推出全新式樣。

雪管處表示，這次登頂、登高紀念書改版，除透過手工繪圖呈現園區內的特色地質景觀、珍稀野生動植物，還將台灣十大地景之一的「雪山圈谷」作為新版紀念書背景，並有台灣櫻花鉤吻鮭、台灣冷杉、雪山馬蘭等動植物的圖像，與山友登頂登高影像融入，透過紀念書得以回憶雪霸山徑上的優美景致及充滿成就感的攀登過程。

雪管處表示，紀念書申辦管道包括現場及電子郵件2種方式，現場申辦者請於武陵遊客中心開館日下午4點至二樓販賣部辦理，山友可立即拿到紀念書；採電子郵件申辦者請以電郵傳送申請資料及登頂照片辦理，在確認內容及收到匯款後7日內可郵寄；假日及團體製作者建議以電郵方式辦理，詳情可參閱雪管處全球資訊網。