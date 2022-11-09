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影／2023萬金石馬拉松成全國唯一金標賽事 319開跑

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午主持新北市政會議前，與中華民國田徑協會理事長葉政彥及秘書長王景成，共同宣布2023新北市萬金石馬拉松為全國第一且唯一「金標賽事」。圖／新北體育處提供
新北市長侯友宜今上午主持新北市政會議前，與中華民國田徑協會理事長葉政彥及秘書長王景成，共同宣布2023新北市萬金石馬拉松為全國第一且唯一「金標賽事」。圖／新北體育處提供

世界田徑總會（World Athletics）日前公布「2023新北市萬金石馬拉松」為金標賽事，新北市長侯友宜表示，這是全國第一且唯一金標賽事，不只有山海之美，更有沿線民眾參與，造就濃濃人情味，更是亞洲首場綠色認證賽事，打造永續城市。

侯友宜今上午主持新北市政會議前，與中華民國田徑協會理事長葉政彥及秘書長王景成，共同宣布2023新北市萬金石馬拉松為全國第一且唯一「金標賽事」。

侯友宜表示，非常開心賽事獲金標賽事認證，明年3月19日賽事也將成為亞洲首場綠色認證賽事，比賽過程中，選手的跑衣可以用回收材質，衣保袋跟環保袋也變成兩用，要落實新北市2030減碳30%、2050淨零碳目標，每場賽事不只是新北的榮耀，更藉新北讓世界看到台灣。

侯友宜提到，萬金石馬拉松從銅標籤、銀標籤到金標籤，成就並非一朝一夕，是所有新北市民的努力，因為賽事認證除賽道要標準外，醫療配備也要完善，更重要的要有新北所有社區民眾在沿路給予分享及參與。

侯友宜指出，賽事不但有山海之美，更重要是有濃濃的人情味，象徵健康快樂、有希望的城市，尤其過去碰上疫情，今宣布2023年舉行，也要感謝中華民國田徑協會給新北滿滿幫忙。

葉政彥表示，世界田徑總會目前公布的2023標籤賽事共有230場，金標籤38場，有國人熟知的大阪馬、休士頓馬等，新北萬金石如今成為金標賽事，將能吸引更多奧運等級的菁英選手參賽，提供各路選手切磋交流的機會，提升國內馬拉松競技水準。

體育處表示，2023年萬金石馬拉松將在3月19日於萬里開跑，無法參加的跑友歡迎至官網選購由獲德國iF設計獎的設計師彭冠傑操刀的周邊商品。另外，11月19、20日在市民廣場的「新北歡樂耶誕城運動派對」，現場也有有多元豐富的展售攤位及各式運動體驗。

新北市長侯友宜指出，萬金石馬拉松賽事不但有山海之美，更重要是有濃濃的人情味。圖／新北體育處提供
新北市長侯友宜指出，萬金石馬拉松賽事不但有山海之美，更重要是有濃濃的人情味。圖／新北體育處提供
世界田徑總會（World Athletics）日前公布「2023新北市萬金石馬拉松」為金標賽事。圖／新北體育處提供
世界田徑總會（World Athletics）日前公布「2023新北市萬金石馬拉松」為金標賽事。圖／新北體育處提供
世界田徑總會（World Athletics）日前公布「2023新北市萬金石馬拉松」為金標賽事。圖／新北體育處提供
世界田徑總會（World Athletics）日前公布「2023新北市萬金石馬拉松」為金標賽事。圖／新北體育處提供

新北市長 馬拉松 侯友宜

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