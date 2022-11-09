明年元旦前遊13處森林遊樂區 LINE Pay購票享6%回饋

農委會林務局表示，明年1月1日前，每周六、周日於林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等13處國家森林遊樂區與烏來台車，使用LINE Pay購票可享6%點數回饋，每一LINE Pay帳號單筆交易最高限得30點。

林務局說，歡迎民眾前往國家森林遊樂區，在恬靜自然環境中療癒身心，不但可累積點數，也使心靈重新得到洗滌。

林務局表示，天氣涼爽的秋冬時節，相當適合到森林裡走走，歡迎來森林裡當個邊緣人，為自己安排一趟充電之旅。推薦新北市烏來區的內洞國家森林遊樂區，擁有美麗壯觀的瀑布，佇立於樂水橋，聽著磅礡的瀑布和蟲鳴鳥叫交織成的樂音，身心靈都能獲得釋放。

此外，也可以到位於台中市東勢區的大雪山國家森林遊樂區，擁有全臺數一數二的美景，雲海、晚霞與巨木同處一地，走在園區靜謐且豎立無數巨木的步道間，除了讚嘆自然的偉大外，亦可靜下心思考人生的解答。

而位於屏東縣恆春鎮的墾丁國家森林遊樂區，區內擁有極美海景的觀海樓重新整修開幕，6樓新進駐的GADUGADU餐廳，被太平洋、巴士海峽與台灣海峽360度環繞，點份餐點在窗邊，看著海景，享受一個人的愜意時光，是人生一大享受。

另有台東縣卑南鄉的知本國家森林遊樂區，有一片彷彿熱帶雨林般的魔幻森林，一樹成林的百年大白榕間，是台東「知本溫泉」的盡頭，這處森林、溪流、舞蝶和飛鳥組成的綠色奇幻世界，值得細細探尋。