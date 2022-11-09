快訊

獨／深陷助理費風波身心俱疲 高虹安傳昨送醫住院中

北市公館東南亞戲院賣了？上市建商新美齊公告砸8.8億元買下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年元旦前遊13處森林遊樂區 LINE Pay購票享6%回饋

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
明年1月1日前，每周六、周日於林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等13處國家森林遊樂區與烏來台車，使用LINE Pay購票可享6%點數回饋，每一LINE Pay帳號單筆交易最高限得30點。圖為知本國家森林遊樂區百年白榕。圖／林務局提供
明年1月1日前，每周六、周日於林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等13處國家森林遊樂區與烏來台車，使用LINE Pay購票可享6%點數回饋，每一LINE Pay帳號單筆交易最高限得30點。圖為知本國家森林遊樂區百年白榕。圖／林務局提供

農委會林務局表示，明年1月1日前，每周六、周日於林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等13處國家森林遊樂區烏來台車，使用LINE Pay購票可享6%點數回饋，每一LINE Pay帳號單筆交易最高限得30點。

林務局說，歡迎民眾前往國家森林遊樂區，在恬靜自然環境中療癒身心，不但可累積點數，也使心靈重新得到洗滌。

林務局表示，天氣涼爽的秋冬時節，相當適合到森林裡走走，歡迎來森林裡當個邊緣人，為自己安排一趟充電之旅。推薦新北市烏來區的內洞國家森林遊樂區，擁有美麗壯觀的瀑布，佇立於樂水橋，聽著磅礡的瀑布和蟲鳴鳥叫交織成的樂音，身心靈都能獲得釋放。

此外，也可以到位於台中市東勢區的大雪山國家森林遊樂區，擁有全臺數一數二的美景，雲海、晚霞與巨木同處一地，走在園區靜謐且豎立無數巨木的步道間，除了讚嘆自然的偉大外，亦可靜下心思考人生的解答。

而位於屏東縣恆春鎮的墾丁國家森林遊樂區，區內擁有極美海景的觀海樓重新整修開幕，6樓新進駐的GADUGADU餐廳，被太平洋、巴士海峽與台灣海峽360度環繞，點份餐點在窗邊，看著海景，享受一個人的愜意時光，是人生一大享受。

另有台東縣卑南鄉的知本國家森林遊樂區，有一片彷彿熱帶雨林般的魔幻森林，一樹成林的百年大白榕間，是台東「知本溫泉」的盡頭，這處森林、溪流、舞蝶和飛鳥組成的綠色奇幻世界，值得細細探尋。

林務局表示，位於花蓮縣壽豐鄉的池南國家森林遊樂區，是花蓮林業史上三大傳奇之一－哈崙山地鐵道的起點，老火車頭、集材機、林業陳列館中的老照片與無數文物，保存在這鯉魚潭旁的小小園區中，彷彿1960年代的縮影，喜愛獨自一人感受思古幽情的朋友，歡迎造訪。

明年1月1日前，每周六、周日於林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等13處國家森林遊樂區與烏來台車，使用LINE Pay購票可享6%點數回饋，每一LINE Pay帳號單筆交易最高限得30點。圖為大雪山國家森林遊樂區雲海夕陽。圖／林務局提供
明年1月1日前，每周六、周日於林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等13處國家森林遊樂區與烏來台車，使用LINE Pay購票可享6%點數回饋，每一LINE Pay帳號單筆交易最高限得30點。圖為大雪山國家森林遊樂區雲海夕陽。圖／林務局提供
明年1月1日前，每周六、周日於林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等13處國家森林遊樂區與烏來台車，使用LINE Pay購票可享6%點數回饋，每一LINE Pay帳號單筆交易最高限得30點。圖為池南國家森林遊樂區汽油機關車。圖／林務局提供
明年1月1日前，每周六、周日於林務局太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、藤枝、墾丁、雙流、知本、池南等13處國家森林遊樂區與烏來台車，使用LINE Pay購票可享6%點數回饋，每一LINE Pay帳號單筆交易最高限得30點。圖為池南國家森林遊樂區汽油機關車。圖／林務局提供

森林遊樂區 烏來 農委會

延伸閱讀

青年返鄉注入新活水 東源部落獲環保署環境教育場域認證

LINE購物公布四大區域用戶行為分析 消費者更懂賺紅包

LINE購物直播雙11天天送紅包 LINE POINTS最高回饋33%

死亡自拍！辣媽擅闖瀑布禁地不慎失足墜崖亡 獨留5歲幼女

相關新聞

連續3年反聖嬰現象 氣象局：11月東部有較顯著多雨訊號

今年是接續2020和2021年之後，太平洋迎來的第3年反聖嬰現象。「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專說，繼1998、19...

國1南向汐止塞翻一度紫爆 高公局籲搶修期間提早改道

國道1號南下汐止路段主線7日已搶通，但汐止南下出口集散道仍封閉，今天一早一度紫爆，目前持續車多壅塞，時速低於40公里。

記錄月食奇景 鄭明典分享玉山北峰和嘉義氣象站視角

昨晚民眾爭睹月全食、紅月掩天王2天文奇景，中央氣象局長鄭明典昨天和今天在臉書分享玉山北峰賞月食，以及嘉義氣象站視角的紀錄...

流感與RSV合作逃脫免疫系統 研究：如同特洛伊木馬入侵

今天秋冬，全球多個國家都在為 COVID-19、流感、RSV 做好抗戰準備，當三種病毒同時爆發，不只增加醫療資源負擔，最近科學家還發現...

母女互動如閨蜜 二女兒Lily曝小S真實樣貌：媽媽像雲朵

ELLE 雜誌11月號邀請到小S及女兒Lily擔任封面人物，採訪當日母女二人的互動，彷彿一對多年好閨蜜。在旁人眼中，那幽默風趣的特質，母女兩人卻是不謀而合，在Lily身上，總能夠挖掘到小S的部分樣貌。

季節限定花海美景 苗栗銅鑼杭菊繽紛多彩

苗栗縣銅鑼鄉杭菊開花了，田間花海繽紛多彩，今年「杭菊芋頭節─菊祥如芋」11月12日、13日登場，銅鑼鄉農會規畫6條路線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。