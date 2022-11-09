快訊

獨／深陷助理費風波身心俱疲 高虹安傳昨送醫住院中

北市公館東南亞戲院賣了？上市建商新美齊公告砸8.8億元買下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林家花園快閃《浪漫瑤池》 周末免費上演

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
本周末11、12日兩天晚間7點、7點30分，林園定靜堂廣場演出共4場次《女神‧西王母》精簡版浪漫瑤池。記者李定宇／攝影
本周末11、12日兩天晚間7點、7點30分，林園定靜堂廣場演出共4場次《女神‧西王母》精簡版浪漫瑤池。記者李定宇／攝影

國定古蹟板橋林家花園2022「神話林園5G繽紛」光環境展演，邀請知名劇團「當代傳奇劇場」在園邸定靜堂場域，演出經典神話《女神‧西王母》大戲，本周五、六晚間免費提供4場次精簡版浪漫瑤池快閃演出。

今年「神話林園5G繽紛」展演，於新北市板橋林家花園在定靜堂登場，演出經典神話《女神‧西王母》，透過5G即時傳輸技術與板橋放送所異地共演。園邸戶外圍牆也打造繽紛光廊。

本周末11、12日兩天晚間7點、7點30分，林園定靜堂廣場演出共4場次的《女神‧西王母》精簡版浪漫瑤池快閃演出，每場次容留人數上限200人開放民眾入園。故事傳說周穆王酷愛遊玩，經常駕著八駿馬周遊天下，在七仙女的引路前行昆崙山，與西王母相逢瑤池，兩人訂下盟約，大愛化干戈祈求世界和平。

文化局指出，神話林園5G繽紛今年將光環境展演場域移至園區外，運用投影將門口廣場呈現為絢麗的瑤池仙境。繽紛光廊即日起至明年1月2日晚間7時至9時點亮古蹟廊道，園邸門口廣場瑤池仙境結合傳統藝術與光影技術，帶來西王母與周穆王千年永恆的愛情故事。

林家花園「神話林園5G繽紛」光環境展演，邀請知名劇團「當代傳奇劇場」在園邸定靜堂演出。記者李定宇／攝影
林家花園「神話林園5G繽紛」光環境展演，邀請知名劇團「當代傳奇劇場」在園邸定靜堂演出。記者李定宇／攝影

國定古蹟 快閃

延伸閱讀

藍委爆料國慶焰火無人機全是大陸製 廠商：陸製零件無涉飛安資安

高捷林園延伸線沿線區段徵收 市府：不同意的不納入

板橋選情激烈！山田摩衣與「父親」楊烈合體 黃淑君找發言人加持

綠營中和板橋都激戰 雙姝跨區連線拜票拚首次連任

相關新聞

連續3年反聖嬰現象 氣象局：11月東部有較顯著多雨訊號

今年是接續2020和2021年之後，太平洋迎來的第3年反聖嬰現象。「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專說，繼1998、19...

國1南向汐止塞翻一度紫爆 高公局籲搶修期間提早改道

國道1號南下汐止路段主線7日已搶通，但汐止南下出口集散道仍封閉，今天一早一度紫爆，目前持續車多壅塞，時速低於40公里。

記錄月食奇景 鄭明典分享玉山北峰和嘉義氣象站視角

昨晚民眾爭睹月全食、紅月掩天王2天文奇景，中央氣象局長鄭明典昨天和今天在臉書分享玉山北峰賞月食，以及嘉義氣象站視角的紀錄...

流感與RSV合作逃脫免疫系統 研究：如同特洛伊木馬入侵

今天秋冬，全球多個國家都在為 COVID-19、流感、RSV 做好抗戰準備，當三種病毒同時爆發，不只增加醫療資源負擔，最近科學家還發現...

母女互動如閨蜜 二女兒Lily曝小S真實樣貌：媽媽像雲朵

ELLE 雜誌11月號邀請到小S及女兒Lily擔任封面人物，採訪當日母女二人的互動，彷彿一對多年好閨蜜。在旁人眼中，那幽默風趣的特質，母女兩人卻是不謀而合，在Lily身上，總能夠挖掘到小S的部分樣貌。

季節限定花海美景 苗栗銅鑼杭菊繽紛多彩

苗栗縣銅鑼鄉杭菊開花了，田間花海繽紛多彩，今年「杭菊芋頭節─菊祥如芋」11月12日、13日登場，銅鑼鄉農會規畫6條路線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。