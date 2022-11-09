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林家花園快閃《浪漫瑤池》 周末免費上演
國定古蹟板橋林家花園2022「神話林園5G繽紛」光環境展演，邀請知名劇團「當代傳奇劇場」在園邸定靜堂場域，演出經典神話《女神‧西王母》大戲，本周五、六晚間免費提供4場次精簡版浪漫瑤池快閃演出。
今年「神話林園5G繽紛」展演，於新北市板橋林家花園在定靜堂登場，演出經典神話《女神‧西王母》，透過5G即時傳輸技術與板橋放送所異地共演。園邸戶外圍牆也打造繽紛光廊。
本周末11、12日兩天晚間7點、7點30分，林園定靜堂廣場演出共4場次的《女神‧西王母》精簡版浪漫瑤池快閃演出，每場次容留人數上限200人開放民眾入園。故事傳說周穆王酷愛遊玩，經常駕著八駿馬周遊天下，在七仙女的引路前行昆崙山，與西王母相逢瑤池，兩人訂下盟約，大愛化干戈祈求世界和平。
文化局指出，神話林園5G繽紛今年將光環境展演場域移至園區外，運用投影將門口廣場呈現為絢麗的瑤池仙境。繽紛光廊即日起至明年1月2日晚間7時至9時點亮古蹟廊道，園邸門口廣場瑤池仙境結合傳統藝術與光影技術，帶來西王母與周穆王千年永恆的愛情故事。
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