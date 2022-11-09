AI生育技術「三好」養豬 估可省上億元人力成本

養豬需要靠人工選育配種照顧，但因應人口老化、缺工問題，人力不足造成飼養上的隱憂，農委會畜試所開發「母豬AI生育技術」，未來養豬可以好配、好生、好養「三好」，以電腦節省人力成本；畜試所推估，如果全台灣三分之一、約20萬頭母豬使用這系統，可節省人力成本上億元。

畜試所所長黃振芳表示，「母豬AI生育技術」是一套專門協助母豬發情及分娩的人工智慧化系統，透過技術偵測母豬外陰部腫脹情形，來辨識母豬是否已發情，準確率可達92%，使飼養者能掌握最佳配種時間，提升母豬年產胎數，以縮短母豬空胎期及降低飼養成本。

黃振芳表示，這系統也應用聲紋及影像技術辨識母豬分娩方式，藉由收集母豬分娩前喘息聲、母豬躺臥及站立影像，加以判斷母豬是否即將生產，正確率可達91.7%；另外藉由分析出生仔豬叫聲，輕拍母豬「提醒」母豬在躺下休息時不要壓到仔豬，可使離乳仔豬育成率增加4%。

他表示，透過這套系統監控管理，可以減少人員於夜間巡視，減緩長期人力及生理上造成的壓力，並增加仔豬存活率，即使豬場場主出門在外，也能透過手機監控即時掌控母豬生產及仔豬生長狀況，母豬及仔豬可得到較好的照護，也能增加母豬配種率及離乳仔豬存活率。