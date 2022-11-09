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廚師久站罹下肢靜脈曲張 一覺醒來床上都是血

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
患者的靜脈膨大形成靜脈曲張，甚至產生皮膚穿孔、流血（左）術後三個月，經過微創血管雷射手術合併硬化劑治療後，皮膚傷口癒合，且靜脈曲張情況大幅改善（右）。圖／長安醫院提供
患者的靜脈膨大形成靜脈曲張，甚至產生皮膚穿孔、流血（左）術後三個月，經過微創血管雷射手術合併硬化劑治療後，皮膚傷口癒合，且靜脈曲張情況大幅改善（右）。圖／長安醫院提供

1名45歲廚師，常常一站就是4、5個小時，下肢靜脈曲張已有兩年多，皮膚出現潰瘍導致傷口斷斷續續有出血情況，因工作忙碌未積極治療，近日一早醒來發現滿床都是血，才趕緊就醫。檢查發現是因為靜脈曲張嚴重，導致皮膚潰瘍，傷口久久不能癒合，且因病變靜脈受損又缺乏皮膚保護，造成血流不止。病患後來接受微創靜脈曲張雷射手術合併硬化劑治療，經過3個月的觀察，症狀大幅改善、也不再出血了。

長安醫院心臟血管科主任鄭詩璁說，許多人是因工作性質或生活習慣而久坐久站，或因循環不良、先天性瓣膜功能不全，使得腿部血液不易回流到心臟，進而淤積在腿部靜脈中，形成長期靜脈高壓，傷害瓣膜功能而發生靜脈曲張。臨床上，除了上述原因，懷孕、肥胖、長期搬運重物等也都是致病因子，且較容易發生在女性身上。

他說，靜脈曲張初期可能難察覺，有些病患會出現下肢沉重腿酸，有些則是外觀出現泛紅網狀靜脈擴張的蜘蛛網狀血管，或是藍色、紅色的微血管擴張，但沒有任何明顯症狀。病患常在血管呈現蚯蚓狀，出現腫脹、痠麻、抽筋、水腫等症狀，才來就醫，此時靜脈功能已經受損不堪負荷，若持續放任，除了會引發潰瘍，嚴重者甚至會造成肺栓塞、深層靜脈栓塞、蜂窩性組織炎等致命併發症。

目前靜脈曲張的治療方式包括生活習慣調整，如避免久站或久坐、睡眠時將腿墊高、減重、壓迫療法（如穿著彈性襪）或藥物等非侵襲性治療。若病情較嚴重則採用外科手術或微創治療為主，並依病患情況搭配硬化劑療法或醫療彈性襪來達到最佳治療效果。

微創血管雷射手術相較於傳統手術的好處，是不需住院且安全性高，隔日即可恢復工作，全程在超音波及導管機導引下，除可精準處理病灶血管外，更可大幅減少疼痛且治療效果更佳。

鄭詩璁說，靜脈曲張是靜脈功能結構損傷後的結果，因為人體無法自我修復瓣膜，因此避免發生靜脈曲張的重點是預防勝於治療，最簡單的方式就是避免靜脈過度負荷，並應適度適時抬腿休息。另一個方式，則是穿醫療級彈性襪預防保養。

長安醫院心臟血管科主任鄭詩璁說，許多人是因工作性質或生活習慣而久坐久站，形成長期靜脈高壓，傷害瓣膜功能而發生靜脈曲張。圖／取自長安醫院網站
長安醫院心臟血管科主任鄭詩璁說，許多人是因工作性質或生活習慣而久坐久站，形成長期靜脈高壓，傷害瓣膜功能而發生靜脈曲張。圖／取自長安醫院網站

靜脈曲張 手術

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