票選環保夜市可獲五星級住宿券 目前冠軍是它
為提升夜市環境品質，環保署、各地環保局與夜市、商圈業者推出16個環保夜市，並舉辦「迺夜市Joy環保」體驗、給評、抽好禮活動至111年11月15日止，邀您來替環保夜市打上星級評分，完成評分就有機會抽中五星級住宿券等多項好禮。歡迎鄉親們相揪逗陣來支持恁ㄟ夜市，票選心目中最讚的「環保夜市」。
環保署表示，「迺夜市Joy環保」截至11月3日止，已有約8萬人次完成體驗進行評分，目前台中市大慶夜市、台南市復華夜市、新竹市波光市集暫居民眾評分前3名，桃園市八德興仁花園夜市暫居投票人氣第1名，其他12處環保夜市都還需要各地鄉親支持。
環保署表示，夜市是台灣的特色之一，也是民眾生活不可或缺的一部分。自民國109年7月起環保署、各地環保局與夜市、商圈業者攜手合作推動「環保夜市」，打造5面向環保環境，包含「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢（汙）水排放」以及「環境與公廁清潔」等具體措施，融合當地特色打造優質環保的夜市環境。
環保署表示，累積有1590家攤商取得環保攤商標章，每年約可減少免洗餐具6000萬個，設置129處廚餘回收設施，輔導933家業者設置油煙防制設備，並維護234間特優級公廁。
環保署說，今年經各界的合作努力，全國計16處環保夜市報名參加競賽，搭配5面向宗旨再融合當地特色，打造優質環保的夜市環境，有興趣的民眾可關注「2022迺夜市Joy環保」活動粉絲專頁（https://www.facebook.com/RFMBEPA），將不定期發布快閃、抽獎活動及16處入圍的環保夜市介紹影片及相關資訊。
環保署表示，這次票選提供的抽獎獎項共有五星級飯店住宿券5名、名牌折疊腳踏車 5名、蚵殼紗材料製成之外套10名、食品級矽膠密封食物袋 10名及現金1000元30名。此外，填寫活動網站問卷還有機會獲得小禮物，活動獎品總計30萬元。詳細活動及各夜市推出各項環保措施資訊請上「迺夜市Joy環保」網站查詢（https://activity.tnlmedia.com/2022/greennightmarket/）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言