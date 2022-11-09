票選環保夜市可獲五星級住宿券 目前冠軍是它

ELLE 雜誌11月號邀請到小S及女兒Lily擔任封面人物，採訪當日母女二人的互動，彷彿一對多年好閨蜜。在旁人眼中，那幽默風趣的特質，母女兩人卻是不謀而合，在Lily身上，總能夠挖掘到小S的部分樣貌。

2022-11-09 09:07