快訊

台數科循鏡電視模式申設新聞台可行？ 業界：觀察這2人

永和40元鹹酥雞事件唯一目擊者：連警察也沒發現他是唐寶寶

認真存錢反而變更窮？吳淡如提醒通膨時代一定要具備3個逆轉思考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海髮菜大爆發…煮羹湯、炸酥餅 東北角秋季限定美味上桌

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季；海髮菜酥。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季；海髮菜酥。圖／新北市漁業處提供

東北季風南下氣溫下降，東北角從鼻頭角到馬崗一帶海岸，頭戴斗笠、腳踩防滑釘鞋的「海女」們，開始趁著天氣晴朗及退潮時，拿著採集袋在海蝕平台或礁岩採集「海髮菜」，成為東北角這個時節的特色食材。新北市漁業處說，歡迎民眾走訪馬崗、卯澳漁村，品嘗在地美味。

漁業處表示，東北角海域盛產的海髮菜，因外型酷似毛髮而得名，又名「頭髮菜」、「紅毛苔」。髮菜諧音「發財」，成為討吉利的食材，許多中式羹湯料理可見到它的身影。

海髮菜屬於藻類，在生物學分類屬於紅藻門，生長的環境多是在浪花衝擊拍打的飛沫帶，或海水高潮帶的礁石上。海髮菜生長旺季在10、11月。東北季風盛行時，更容易能見到紅褐色細毛狀的海髮菜，生長在礁石形成薄膜的樣子。

新北市貢寮區漁會今年度模範漁民吳鳳嬌是資深海女，她說，海髮菜大量生長在海蝕平台或礁岸上，在退潮海水尚為完全退完的礁岩上可以徒手摘取，但當天氣好，礁岩上的海髮菜被晒乾後，就需要用木柄鑽子將海髮菜整片挑起。

海女將海髮菜帶回家後，會先放在竹籃內浸泡洗淨，去除沙石等雜物，再將海髮菜披在竹籃框的背面，經過日光曝曬，再將曬後的海髮菜摺疊成圓餅片狀出售。

卯澳漁村噯卯澳餐廳老闆簡筱芳表示，海髮菜可常溫存放在乾燥處，口感清爽滑順，營養豐富，老少咸宜。海髮菜多用在中式羹湯，如海髮菜羹，或素食料理海髮菜當歸湯和海髮菜酥餅。

準備料理時，輕撕海髮餅一角，用溫水泡開，料理時將食材炒熟後，再放入解凍過的海髮菜，加少許的水、調味料，再放少許太白粉水勾芡即可成海髮菜羹。也可以將海髮菜切小段放入雞蛋麵糊中，放入熱油中酥炸，就成為滿滿海味的海髮菜酥餅。

漁業處表示，東北角海岸灣峽嶙峋，且位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，海洋資源相當豐富，有貢寮鮑、花蟹、軟絲、海髮菜等各式海鮮，民眾現在到東北角漁村漁港遊玩時，可順道品嘗在地海髮菜料理。

東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，清洗後的海髮菜放置於竹籃上等待曬乾。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，清洗後的海髮菜放置於竹籃上等待曬乾。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季；海髮菜酥餅。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季；海髮菜酥餅。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季；圖為沙魚海髮菜羹。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季；圖為沙魚海髮菜羹。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，鼻頭角至馬崗一帶海髮菜大爆發。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，鼻頭角至馬崗一帶海髮菜大爆發。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，乾燥的海髮菜要使用工具挑起。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，乾燥的海髮菜要使用工具挑起。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，噯卯澳老闆製作海髮菜特色菜。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，噯卯澳老闆製作海髮菜特色菜。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，海女們趁潮水降低在採摘海髮菜。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，海女們趁潮水降低在採摘海髮菜。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，採集後的海髮菜要精心清洗去除雜物。圖／新北市漁業處提供
東北角海岸吹起東北季風時是海髮菜生長旺季，採集後的海髮菜要精心清洗去除雜物。圖／新北市漁業處提供

貢寮

延伸閱讀

新北／內用並外帶天吉屋和風餐點 蔬菜多份量大令人滿意

秋季限定 嘉義追天文奇景月全食掩天王星、賞候鳥吃蟹

全台唯一秋季限定 阿里山高山森林音樂派對後天售票

開運長壽好兆頭！青森鶴之舞橋秋季限定黃金面貌登場

相關新聞

連續3年反聖嬰現象 氣象局：11月東部有較顯著多雨訊號

今年是接續2020和2021年之後，太平洋迎來的第3年反聖嬰現象。「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專說，繼1998、19...

國1南向汐止塞翻一度紫爆 高公局籲搶修期間提早改道

國道1號南下汐止路段主線7日已搶通，但汐止南下出口集散道仍封閉，今天一早一度紫爆，目前持續車多壅塞，時速低於40公里。

記錄月食奇景 鄭明典分享玉山北峰和嘉義氣象站視角

昨晚民眾爭睹月全食、紅月掩天王2天文奇景，中央氣象局長鄭明典昨天和今天在臉書分享玉山北峰賞月食，以及嘉義氣象站視角的紀錄...

母女互動如閨蜜 二女兒Lily曝小S真實樣貌：媽媽像雲朵

ELLE 雜誌11月號邀請到小S及女兒Lily擔任封面人物，採訪當日母女二人的互動，彷彿一對多年好閨蜜。在旁人眼中，那幽默風趣的特質，母女兩人卻是不謀而合，在Lily身上，總能夠挖掘到小S的部分樣貌。

票選環保夜市可獲五星級住宿券 目前冠軍是它

為提升夜市環境品質，環保署、各地環保局與夜市、商圈業者推出16個環保夜市，並舉辦「迺夜市Joy環保」體驗、給評、抽好禮活...

基隆北海岸東北部局部大雨 桃園以南多雲到晴

氣象局今天指出，台灣附近吹偏東到東北風，迎風面大台北及東半部地區雲量偏多，基隆北海岸及東北部降雨較明顯、持續，有大雨發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。