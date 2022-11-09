海髮菜大爆發…煮羹湯、炸酥餅 東北角秋季限定美味上桌

東北季風南下氣溫下降，東北角從鼻頭角到馬崗一帶海岸，頭戴斗笠、腳踩防滑釘鞋的「海女」們，開始趁著天氣晴朗及退潮時，拿著採集袋在海蝕平台或礁岩採集「海髮菜」，成為東北角這個時節的特色食材。新北市漁業處說，歡迎民眾走訪馬崗、卯澳漁村，品嘗在地美味。

漁業處表示，東北角海域盛產的海髮菜，因外型酷似毛髮而得名，又名「頭髮菜」、「紅毛苔」。髮菜諧音「發財」，成為討吉利的食材，許多中式羹湯料理可見到它的身影。

海髮菜屬於藻類，在生物學分類屬於紅藻門，生長的環境多是在浪花衝擊拍打的飛沫帶，或海水高潮帶的礁石上。海髮菜生長旺季在10、11月。東北季風盛行時，更容易能見到紅褐色細毛狀的海髮菜，生長在礁石形成薄膜的樣子。

新北市貢寮區漁會今年度模範漁民吳鳳嬌是資深海女，她說，海髮菜大量生長在海蝕平台或礁岸上，在退潮海水尚為完全退完的礁岩上可以徒手摘取，但當天氣好，礁岩上的海髮菜被晒乾後，就需要用木柄鑽子將海髮菜整片挑起。

海女將海髮菜帶回家後，會先放在竹籃內浸泡洗淨，去除沙石等雜物，再將海髮菜披在竹籃框的背面，經過日光曝曬，再將曬後的海髮菜摺疊成圓餅片狀出售。

卯澳漁村噯卯澳餐廳老闆簡筱芳表示，海髮菜可常溫存放在乾燥處，口感清爽滑順，營養豐富，老少咸宜。海髮菜多用在中式羹湯，如海髮菜羹，或素食料理海髮菜當歸湯和海髮菜酥餅。

準備料理時，輕撕海髮餅一角，用溫水泡開，料理時將食材炒熟後，再放入解凍過的海髮菜，加少許的水、調味料，再放少許太白粉水勾芡即可成海髮菜羹。也可以將海髮菜切小段放入雞蛋麵糊中，放入熱油中酥炸，就成為滿滿海味的海髮菜酥餅。