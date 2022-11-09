連續3年反聖嬰現象 氣象局：11月東部有較顯著多雨訊號

今年是接續2020和2021年之後，太平洋迎來的第3年反聖嬰現象。「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專說，繼1998、1999、2000年之後，再次出現連續3年反聖嬰的狀況。

氣象局說，過去這兩年反聖嬰現象牽動了全球氣候的變化，也引發了一些氣候災害，如今我們將再一次面臨反聖嬰的到來。

氣象局日前發布未來3個月的長期天氣展望，氣象局說，氣候上而言，本期為台灣的秋末及冬季時節，大陸冷高壓持續發展，氣溫隨著季節逐漸下降，一波波東北季風增強時，常伴隨鋒面系統影響台灣的天氣，容易造成迎風面的東北部及北部地區有降雨發生，背風面的中南部則是枯水期，降雨機會和降雨量都明顯減少。

此外，11月及12月北太平洋西部海域仍有颱風生成的機會，平均11月和12月分別有2.2和1.0個颱風形成，個數相對較少。

氣象局說，今年10月西北太平洋有4個颱風生成，接近氣候值的3.5個。10月除期初明顯偏暖外，之後受到東北風增強及尼莎颱風、熱帶性低氣壓、奈格颱風外圍環流影響，造成北部及東部雨量明顯偏多。

展望未來一季（11月至明年1月），氣象局說，動力模式溫度預測11月及12月台灣附近無明顯訊號，1月部分模式偏暖；統計模式溫度預測11月為正常至偏暖，12月為正常，1月正常至偏冷。

雨量方面，氣象局說，統計模式預測11月偏多雨，12月偏少雨，1月除東北部有多雨訊號，其他地區少雨至正常；動力模式認為11月雨量以正常至偏多雨為主，12月至明年1月雨量以偏少雨為主，偏少幅度逐月遞增。

展期模式預測，11月氣溫正常，雨量在東半部有較顯著多雨訊號。目前熱帶持續呈現反聖嬰及負相位的印度洋偶極的海氣型態；過去統計資料顯示，東北部在11月、12月可能有多雨訊號，但影響台灣氣候的因素不僅來自於熱帶洋面，仍有很高不確定性。

11月：11月上旬東北季風影響，東半部、北部易有降雨，月初更因颱風外圍環流影響，局部地區可能有較大雨勢。預測平均氣溫各地均以「接近」氣候正常值的機率最大，雨量方面，西半部接近正常，東部正常偏多。

12月：氣候上大陸冷高壓逐漸發展，預測月平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，北部少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、60%、10%，東部為30%、50%、20%，中部及南部為40%、50%、10%。

明年1月：氣候上大陸冷高壓處於最強盛時期，是台灣的隆冬季節，偶有寒流或強烈大陸冷氣團影響。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，北部少於、接近、多於氣候正常值的機率為30%、60%、10%，東部為30%、50%、20%，中部及南部為40%、50%、10%。