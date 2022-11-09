【重磅快評】台灣新雨王誕生不是好消息

十一月五日宜蘭南澳西帽山累積年雨量突破一萬毫米，成為台灣新雨王；十月單月該地更以四五七四毫米突破以往台灣月雨量最高四四一○毫米記錄，不過這兩個數字都不是好消息，表示台灣極端氣候愈發嚴重，雨天少了，降雨量卻未減少，表示極端強降雨頻繁發生。

今年迄今沒有颱風登陸，幾個颱風不是輕拂台灣，就是與台灣陸地保持安全距離，但是颱風的外圍環流與東北季風、華南雲雨區交互作用，帶給台灣相當可觀的降雨，尤其新雨王西帽山以前默默無聞，不到一千米海拔，竟然有這麼大的降雨，可惜的是西帽山降雨對缺水的西部平原起不了作用，巨量降水除了坍方、落石，就是逕流入海。

今年前兩季北台灣旱到極點，尤其雨都基隆甚至靠水車送水解旱，九月初幸而有軒嵐諾颱風自東台灣輕拂北上，佛系地未成災卻把乾旱的台灣徹底滋潤，可是才不兩個月，竹苗以南的西部平原水用的差不多了，連續幾個秋颱雨都下在北台灣，南部還是天天出太陽。經濟部水利署原以為推動多年的分區供水，先吃河川水，不夠再靠水庫水支援，搞定最後一哩的南勢溪水源直送石門水庫，可以連竹苗用水都穩當了，不料經濟部長王美花前幾天透露，最後一哩計畫撤回，重新研議。

撤回最後一哩計畫對外的說詞是地方反對，但實情可能不那麼單純；台灣年雨量約二千四百毫米，算是豐雨地區，但因為地形陡峭，河川短促，要貯水並不容易，因此仍被國際上認為是貧水資源地區，尤其極端氣候加劇，保水、貯水難度增加，必須靠精算水資源，分區供水，相互跨區支援來克服，尤其竹苗新興城市，工業、民生用水需求大增，水利署想出分區供水、北水南送計畫，認為南勢溪若直送石門水庫，可增加約三分之一的石門庫容，整個水資源運用可以寬裕些。

撤回最後一哩計畫，固然可歸責極端氣候，但也可能計畫趕不上變化，以前瞻經費砸大錢修建跨區水源備援管線，可能效益也不如預期，否則去年桃園缺水兩個月，今年北台灣基隆旱象應不致發生，至少不會變得嚴重。眼前的局面，台灣水資源調度難度仍很高。