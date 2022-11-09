台中類流感門診激增3.2倍 醫：小心流感季提早、大爆發

疾管署監測，近期國內類流感健保門急診就診人次呈上升趨勢，台中上周門診量較去年同期激增3.2倍，基層診所就診大爆滿。

台中市診所協會理事長、小兒科醫師曾崇芳說，以今年南半球澳洲流感提早個2月進入高峰期為例，推測國內流感病毒恐提早捲土重來，且來勢洶洶，甚至爆發大流行，建議新冠肺炎疫苗、流感疫苗打好打滿，做好防疫措施預防。

台中市開業小兒科醫師施勝桓指出，人體本身就是要接觸病毒才會有免疫力，新冠疫情以來，國人養成戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫好習慣，降低呼吸道與腸胃道的感染疾病傳播，但一旦人體沒有接受免疫刺激，就會開始形成免疫負債。尤其近來防疫措施鬆綁，民眾心態逐漸解封，病毒就會開始流行。

疾管署資料顯示，台中市類流感門急診上周10月30日到11月5日就醫人次分別為6661人、396人，較去年同期分別增加3.2倍、2.4倍。

曾崇芳說，疾管局10月28日臨床定點病毒監測，目前流行的病毒前三名為副流行性感冒病毒為最大宗、呼吸道融合病毒、流行性感冒病毒，及少數的腺病毒、巨細胞病毒、單純疱疹病毒。台中市診所病患以發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水的症狀為主，看急性科的診所包括小兒科、家醫科、耳鼻喉科及內科診所都人滿為患，造成了醫療的負擔急速的增加，也造成了藥廠在製造藥上備料不足造成缺貨。

曾崇芳指出，澳洲流感提早個2月進入流行期且整個流感的趨勢持續了4.5月，國內實驗室自動通報系統醫院的流感病毒檢測分析可以看出大部分都是重症率較高的H3N2流感病毒 ，傳染力比較高容易爆發大流行，建議新冠肺炎疫苗、流感疫苗打好打滿，少出入公共場所，尤其是幼兒及老人，若有需要外出應該勤洗手、戴口罩、不摸口鼻減少疾病的傳播。