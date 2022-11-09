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國1南向汐止塞翻一度紫爆 高公局籲搶修期間提早改道

聯合報／ 記者楊德宜葉冠妤／台北即時報導
國道1號南下汐止路段主線7日已搶通，但汐止南下出口集散道仍封閉，今天一早一度紫爆，目前持續車多壅塞，時速低於40公里。圖／取自高公局1968網站
國道1號南下汐止路段主線7日已搶通，但汐止南下出口集散道仍封閉，今天一早一度紫爆，目前持續車多壅塞，時速低於40公里。圖／取自高公局1968網站

國道1號南下汐止路段主線7日已搶通，但汐止南下出口集散道仍封閉，今天一早一度紫爆，目前持續車多壅塞，時速低於40公里。

國道1號南向10k汐止交流道南向出口集散道上方邊坡11月1日上午11時21分滑落，搶修時又於11月2日晚上6時50分第二次滑落。高速公路局北區養護工程分局全力動員各式機具趕工，4日上午6時完成一階段南下主線內車道開放通行， 7日凌晨再完成主線外車道搶通，7日凌晨3點30分起南下二車道全線開放通車。

高公局說，現正積極進行第二階段汐止南下出口集散道及匝道部分搶修，包含浮石清理、穩定措施及坍落土方清運處理。目前已動員挖土機、打樁機、鑽掘機、運輸車等各式機具，計約59部；至昨天下午5時共累計清運土方至暫置場約1萬6306立方公尺，並為穩固邊坡打設H型鋼176支。

高公局說，因搶修集散道期間，勢必影響交通，建議用路人提早改道行駛：

1、基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

2、汐止地區南向由國1汐止交流道或國3新台五路交流道駛入國3。

3、國道1號南向往汐止、南港方向車輛，可提前於五堵交流道駛出利用地方道路（台5甲）。

國道1號南下汐止路段主線7日已搶通，但汐止南下出口集散道仍封閉，今天一早一度紫爆，目前持續車多壅塞，時速低於40公里。圖／取自高公局1968網站
國道1號南下汐止路段主線7日已搶通，但汐止南下出口集散道仍封閉，今天一早一度紫爆，目前持續車多壅塞，時速低於40公里。圖／取自高公局1968網站

汐止 國道 車道

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