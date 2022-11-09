記錄月食奇景 鄭明典分享玉山北峰和嘉義氣象站視角

昨晚民眾爭睹月全食、紅月掩天王2天文奇景，中央氣象局長鄭明典昨天和今天在臉書分享玉山北峰賞月食，以及嘉義氣象站視角的紀錄。他表示，玉山光害少，大氣的干擾也小，拍攝效果會比平地好很多。

中央氣象局指出，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。昨晚月全食期間正巧出現紅月掩天王現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出。

氣象局說，全食階段，月面完全隱沒在地影內，此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

氣象局說，月食現象每年都有，本世紀全球各地總計將發生228次月食，下次台灣能見的月全食在2025年9月8日。月掩行星現象跟日食類似，是月面將背景行星遮掩的天文現象，在地球上每年都會發生，因地理位置侷限性，僅部分地區能見，且有些是發生於白天而難以觀測。台灣上次於夜間可見的月掩天王星發生於1999年11月15日，下一次則是2038年4月12日。