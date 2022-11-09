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記錄月食奇景 鄭明典分享玉山北峰和嘉義氣象站視角

聯合報／ 記者楊德宜葉冠妤／台北即時報導
嘉義氣象站視角的紀錄，圖為蕭翔耀拍攝。圖／取自鄭明典臉書
嘉義氣象站視角的紀錄，圖為蕭翔耀拍攝。圖／取自鄭明典臉書

昨晚民眾爭睹月全食、紅月掩天王2天文奇景，中央氣象局長鄭明典昨天和今天在臉書分享玉山北峰賞月食，以及嘉義氣象站視角的紀錄。他表示，玉山光害少，大氣的干擾也小，拍攝效果會比平地好很多。

中央氣象局指出，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。昨晚月全食期間正巧出現紅月掩天王現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出。

氣象局說，全食階段，月面完全隱沒在地影內，此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

氣象局說，月食現象每年都有，本世紀全球各地總計將發生228次月食，下次台灣能見的月全食在2025年9月8日。月掩行星現象跟日食類似，是月面將背景行星遮掩的天文現象，在地球上每年都會發生，因地理位置侷限性，僅部分地區能見，且有些是發生於白天而難以觀測。台灣上次於夜間可見的月掩天王星發生於1999年11月15日，下一次則是2038年4月12日。

氣象局說，這次月掩天王星現象正巧發生於月食期間，相當罕見，氣象局推算1800年以來的資料，台灣1930年10月8日的月偏食亦正好發生月掩天王星，不過該次掩入及掩出點均不在地影本影區內，而是發生於半影區中，不能見天王星自月食的紅月後面進出，遠不如今天的月全食掩天王星稀有。

玉山北峰賞月食，圖為謝新添拍攝。圖／取自鄭明典臉書
玉山北峰賞月食，圖為謝新添拍攝。圖／取自鄭明典臉書

氣象局 月全食 玉山

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